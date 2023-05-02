Над Литвой пройдет холодный атмосферный фронт

Во вторник над Литой пройдет холодный атмосферный фронт. Днем будет облачно с прояснениями. Во многих районах, начиная с западных, пройдет небольшой дождь, местами дожди пройдут несколько раз.

После обеда прогнозируют грозу. Воздух прогреется до 14–19, на западе местами до 11–13 градусов тепла.

В Вильнюсе в первой половине дня будет солнечно и без осадков, дожди начнутся после обеда. Возможны грозы. Будет около 18 градусов тепла.

В среду снова усилится зона высокого давления, поэтому осадков не ожидается, будет больше прояснений. Небольшие дожди возможны лишь местами. Западный, северо-западный ветер принесет прохладу. Ночью будет 1–6 градусов тепла, на поверхности почвы местами прогнозируют заморозки до 0–4 градусов, днем будет всего 9–14 градусов.

В четверг ночью вероятность дождя невелика, ветер будет слабым, поэтому снова ожидаются заморозки. Заморозки до 0–5 градусов распространятся на большую часть районов, лишь местами будет чуть выше нуля. В четверг днем во многих районах пройдут небольшие дожди. Будет дуть ветер северных направлений. Днем будет 10–15 градусов тепла, на северо-западе будет прохладнее.

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