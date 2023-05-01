В Литве обнаружили тела 8 человек: одного нашли в поле, другого - в доме с колото-режущей раной на шее

Полиция Литвы информировала, что в Литве обнаружены тела 8 человек, на шее у одного покойного была колото-режущая рана.

Сообщается, что в воскресенье, в 10.50 ч. в доме, в деревне Аукшупяй (Таурагский район), было обнаружено тело мужчины 1955 г.р. без внешних следов насилия.

В 11.10 ч., того же дня в деревне Вабаляй (Скуодасский район) было обнаружено тело мужчины (1962 г.р.) с колото-режущей раной на шее.

В 14.40 ч. в деревне Элзбетишкис (Пренайский район) рядом с дорогой, на траве, было обнаружено тело мужчины (1979 г.р.) без внешних следов насилия.

В 15.25 ч., в Шилале, на ул. Васарё 16-осёс было обнаружено тело мужчины (1967 г.р.) без внешних следов насилия.

В 15.31 ч. в Клайпеде, на ул. Бандужю на скамейке обнаружено тело женщины лет 60 без внешних следов насилия.

В 16.00 ч. в деревне Лумпенай (Пагегяйский муниципалитет) в доме было обнаружено тело мужчины 1958 г.р., без внешних следов насилия.

Пожарные-спасатели сообщили о теле мужчины, найденном в каунасской квартире. В 19.33 ч. позвонил мужчина и сказал, что не может связаться с соседом, он сказал, что у соседа могут быть проблемы со здоровьем. Пожарные-спасатели выломали дверь, впустили врачей и полицию. Мужчина был мертв.

1 мая, в 0.10 ч. в Акмяне, на ул. Стадионо, было обнаружено тело женщины 1965 г.р. без внешних следов насилия.

Во всех случаях полиция выясняет причины смерти.

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