В каких районах столицы Литвы самый чистый воздух?

Проблема загрязнения воздуха твердыми частицами актуальна круглый год, особенно для людей с болезнями дыхательной системы или сердечными болезнями. Отныне жители Вильнюса смогут в реальное время следить за качеством воздуха в конкретном микрорайоне города. Это часть международного проекта, осуществляемого компанией DPD Lietuva. Цель проекта - побудить жителей и власти, а также ученых, обратить внимание на проблемы загрязнения воздуха, пишет madeinvilnius.lt.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в городах с загрязненным воздухом продолжительность жизни людей на 1,5 года меньше, чем в других городах. Загрязнение воздуха называют тихим убийцей. Самая загрязненная часть города - его центр, около 40% загрязнений - это CO2, который оставляет транспорт.

DPD Lietuva в октябре 2022 года стала использовать в Вильнюсе инновационную технологию измерения качества воздуха. Такую систему уже используют в других городах Европы. В Вильнюсе компания доставляет посылки на 40 электромобилях, в которых установлены датчики, определяющие качество воздуха в реальное время. Данные этих датчиков можно увидеть на сайте компании DPD Lietuva, там же есть статистика за последние 30 дней.

Индекс твердых частиц (ТЧ2,5), по данным ВОЗ, оценивается так: 0–5 отлично; 5–10 хорошо; 10–15 удовлетворительно; 15–50 плохо; 50 и выше - опасно.

В конце апреля 2023 года данные показали, что в Антакальнисе, Жверинасе, Юстинишкес, Шешкине, Виршулишкес, Науяместисе, Панеряй и Веркяй качество воздуха хорошее или удовлетворительное – 5–15. Однако в Жирмунае, Пилайте, Вилкпеде, Лаздинае и Расу загрязнение было высоким - 15–25.

Представитель DPD Андра Друктянене сказала, что меньше загрязнений было в старой части Шнипишкес и в Старом городе, где не только ограничено движение и нет грузовиков, но и меняются привычки жителей – люди чаще ходят пешком или ездят на велосипедах или электросамокатах.

Хуже качество воздуха в тех районах, где живет больше людей и ездит больше автомобилей, где есть промышленные предприятия. Сильно загрязнены следующие районы - выше 25: Фабийонишкес (26), Науининкай (27), Пашилайчай и Каролинишкес (28), а самый загрязненный воздух в Новой Вильне – 36.

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