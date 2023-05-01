Во вторник в Висагинасе начнется досрочное голосование на выборах мэра

Во вторник, 2 мая, в Висагинасе начнется досрочное голосование на выборах мэра. Жители будут выбирать из двух кандидатов - Эрландаса Галагуза и Дали Штраупайте.

Досрочное голосование будет длиться до 4 мая.

Главизбирком указал, что голосование начнется 2 мая в 7 ч. Во все три дня голосования жители смогут голосовать с 7 до 20 ч.

В день выборов, 7 мая, голосование состоится с 7 до 20 ч.

3–5 мая голосование будет организовано в больницах, домах социальной опеки, в воинских частях, в местах заключения.

5–6 мая состоится голосование на дому. На дому могут голосовать инвалиды, люди, ухаживающие за инвалидами, а также избиратели старше 70 лет.

Напомним, что на выборах мэров 5 марта во второй тур вышли Эрландас Галагуз (29,39%) и Даля Штраупайте (23,77%).

Однако после первого тура возник юридический хаос. Паневежский окружной суд уточнил свое постановление, и Штраупайте запретили участвовать во втором туре. 9 марта ГИК снял ее с участия в выборах.

Правда, 13 марта Апелляционный суд уточнил постановление суда низшей инстанции и разрешил Штраупайте участвовать в выборах. В тот же день ГИК разрешил Штраупайте принять участие во втором туре. На выборах 19 марта в выборах победу одержал Галагуз (52,15%).

Штраупайте набрала 46,24% голосов.

Штраупайте обратилась в Главный административный суд Литвы (ГАСЛ), суд распорядился провести повторные выборы.

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