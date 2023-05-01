Курортные контрасты: в выходные в Паланге и Ниде - столпотворение, а в Швянтои - полный штиль

Несмотря на то, что в Литве есть и другие курорты - не только Паланга и Нида, не все они привлекают отдыхающих. В длинные выходные в Паланге и Ниде собралось множество людей, между тем в Швянтои был полный штиль.

Между тем Швянтои находится всего в 15 км от Паланги.

Delfi накануне сообщал, что в Паланге и в Неринге людей не меньше, чем летом.

В Швянтои на центральной улице Копу - тишина. На курорте закрыты кафе и рестораны, не работают места развлечений. Есть только электрические машинки и автоматы для игр, но и они не привлекают внимания.

Когда приезжаешь в Швянтои из гудящей Паланги, кажется, что находишься в какой-то забытой всеми глуши.

Продавец сувениров на ул. Копу сказала: "Людей мало, торговля вялая". Она не могла сказать, когда в Швянтои начнется сезон.

"Наверное, надо ждать лета, сейчас все едут в Палангу. Там больше развлечений. У нас спокойно", – признала женщина.

В целом картина в Швянтои мрачная: домики для отдыха напоминают советское время.

Людей можно встретить у моря, в городе прохожих очень мало.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!