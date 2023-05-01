Состояние остается стабильным, но тяжелым. A
Адамкене по-прежнему находится в Сантаришкской больнице.
Напомним, что супруге экс-президента в минувший четверг потребовалась помощь врачей. Ее доставили в Сантаришкскую клинику.
Эту информацию Elta подтвердила пресс-секретарь Адамкуса Божена Багонайтене.
Позже врачи клиники информировали, что в результате обследования у Адамккене установили нарушение мозгового кровообращения. Врачи клиники провели успешную операцию, кровообращение было восстановлено.
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