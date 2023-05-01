Погода на неделю: контрасты просто поразительные

Литовская гидрометеорологическая служба сообщает, что на этой неделе ждет и мокрый снег и температура до 20 градусов тепла.

В понедельник погоду в Литве обусловит северная часть антициклона. Ожидается переменная облачность. На юго-востоке облачность будет небольшой, в других местах – облачно с прояснениями. Вероятность осадков невелика, поэтому день будет теплым и приятным. Ожидается сильный ветер. Днем воздух прогреется до 12–17, на западе до 8–11 градусов тепла.

Во вторник ночью зона высокого давления понемногу уйдет. Будет малооблачно. Ветер станет спокойнее. Утром будет 2–7 градусов тепла, на поверхности почвы заморозки до 0–5 градусов.

Во вторник днем над Литвой пройдет холодный атмосферный фронт. Будет облачно, местами пойдут небольшие дожди. После дождей небо прояснится. Усилится ветер до 8–13 м/с. Днем будет 15–20, на западе местами 10–14 градусов тепла.

В среду ночью прогнозируют небольшие осадки в основном на юго-востоке и юге страны. Ветер успокоится. Утром будет 1–6 градусов, местами на поверхности почвы заморозки до 0–3 градусов.

В среду днем пройдут небольшие дожди. Меньше осадков будет лишь на западе. После обеда воздух прогреется до 9–14 градусов тепла. Холоднее будет на западе, теплее на юго-западе и на юге страны.

В четверг усилится зона высокого давления. Ночью без осадков, днем дожди пройдут лишь местами, в основном на северо-западе. Утром на поверхности почвы прогнозируют заморозки до 1–6 градусов, только местами будет 0–3 градуса тепла. Днем снова будет 10–15 градусов тепла.

В пятницу во многих районах пройдут дожди, местами с мокрым снегом. Ночью будет 1–5 градусов тепла, местами на поверхности почвы заморозки до 0–5 градусов мороза. Днем будет всего 7–12 градусов.

По нынешним прогнозам, небольшой дождь ожидается лишь в субботу, а температура воздуха будет такой, как во второй половине недели.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!