Плохие новости в Литве: растет число должников, сокращается количество работников

Несмотря на то, что на дворе солнечная весна, в экономике Литвы сгущаются тучи. Согласно имеющимся данным, в первом квартале промышленность сократилась на 12%, но это лишь один из сигналов опасности.

В передаче "По сути" на Delfi TV обсуждался вопрос грядущего кризиса и его последствий. В передаче участвовали экономист, представитель Creditinfo Екатерина Рояка, президент Вильнюсской ассоциации бизнеса и промышленности Сигитас Бесагирскас и председатель правления строительной компании Hanner Арвидас Авулис.

Рояка рассказала, что на оптимистический лад настраивает инфляция, которая, по последним данным, сейчас составляет 13% (это в два раза меньше чем во время пика).

Но другие моменты заставляют обеспокоиться. В Литве стало больше задолжавших людей. "Согласно имеющейся информации, долгов стало больше у большего числа домашних хозяйств – они не могут выплатить потребительские кредиты, которые взяли во второй половине прошлого года, растет число должников, и сумма среднего долга", – сказала Рояка.

"Мы не раз говорили о том, что началась рецессия, есть все признаки ее начала", – сказал Бесагирскис, заметив, что в Литве сокращается количество работников, в компаниях наблюдаются увольнения.

Что будет дальше с общей ситуацией, зависит от нескольких моментов.

"Один сценарий - мы легко будем идти к снижению, а во второй половине следующего года начнется рост. Согласно другому сценарию, падение будет глубоким", – сказал Бесагирскас.

По словам представителя Hanner Авулиса, строительный сектор на ситуацию отреагировал в прошлом году.

"Продажи недвижимости значительно сократились. Сейчас что происходит, так это, например, стабилизация сырья. Нет роста цен на продукцию. Хотя на этой неделе нам сообщили о подорожании лифтов", – сказал собеседник.

По его мнению, в сфере строительства ждет не кризис, а стагнация.

По словам Рояка, в прошлом году сложнее всего было секторам, направленным на внутреннюю торговлю, потребление. Что касается сектора услуг, она сказала, что этот сектор держался неплохо.

"Что касается внутреннего потребления, то сегодня больше потребляют на сбережения, а не на заработанные деньги. Просто люди установили определенный уровень жизни, стандарт, например, ездить за границу два раза в год, поменять машину, взять в лизинг на сколько-то лет, у каждой семьи свой стандарт, она от него не отказывается", – сказал Бесагирскас.

"Показатель уровня безработицы пока неплохой. Увольнения пока наблюдаются в том же промышленном секторе. Строительный сектор тут отличался, в нем и банкротств было больше. Стабилизировалась ситуация в транспортном секторе", – заметила Рояка, по ее прогнозам, к концу года инфляция в Литве снизится до 6%.

Рояка считает, что к рецессии в Литве привел комплекс факторов - и последствия коронавируса, и неблагоприятная политика Центробанка Европы, и война в Украине.

"Первое - инфляция, я думаю, второе - война, других ярко выраженных факторов нет", - назвал причины кризиса Авулис. Он считает, что надо делать все возможное для снижения инфляции.

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