Доступные лекарства, импорт из Украины, равные зарплаты. Евродайджест: главные события недели

Еврокомиссия договорилась с властями пяти восточноевропейских стран об условиях импорта и транзита украинской сельхозпродукции, предложила крупнейшую с начала века реформу фармацевтического рынка и назвала интернет-сервисы, которые будут обязаны изменить свою работу в соответствии с новым европейским законодательством, а Совет ЕС утвердил законопроект о борьбе с гендерным неравенством в оплате труда и учредил специальную платформу, которая поможет полицейским из разных стран совместно расследовать преступления. Delfi рассказывает о главных европейских новостях за прошедшую неделю.

Страны Восточной Европы и Еврокомиссия договорились об импорте украинского зерна

Что случилось? В пятницу Еврокомиссия и представители пяти государств (Польши, Венгрия, Болгария, Румыния и Словакия) достигли соглашения об импорте сельскохозяйственной продукции из Украины. Об этом сообщил в Twitter исполнительный вице-президент ЕК Валдис Домбровскис. Переговоры, продолжавшиеся около двух недель, начались после того, как восточноевропейские страны стали вводить ограничения на перевозки украинских товаров — местные фермеры были недовольны тем, что более дешевые импортные товары снижают спрос на их продукцию. Румыния не вела запретительные меры, но присоединилась к призыву соседей защитить европейских аграриев.

Что это значит? Домбровскис заявил, что Еврокомиссия обеспечит "чрезвычайные защитные меры" в отношении четырех продуктов: пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. В чем именно будут заключаться эти меры, чиновник не уточнил; издание Politico со ссылкой на собственные источники пишет, что речь идет о запрете на ввоз перечисленных товаров в пять участвовавших в переговорах государств за исключением случаев, когда продукция пересекает их транзитом по пути в другие страны. Похожим образом схему описал, например, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Пять восточноевропейских стран отменят другие ограничения на импорт, а местные фермеры получат поддержку в размере 100 млн евро от Еврокомиссии.

Еврокомиссия предложила крупнейшую за 20 лет реформу фармацевтического рынка

Что случилось? В среду Еврокомиссия опубликовала законопроект, призванный адаптировать законодательство Евросоюза в сфере производства и продажи лекарств к современному рынку. Предложения ЕК направлены на то, чтобы улучшить доступ к лекарствам по всему ЕС, ускорить процедуру их регистрации, удовлетворить потребность пациентов в редких препаратах и привлечь инвестиции в европейскую фармацевтику. "Это предложение — уникальный случай пересмотра законодательства, которое имеет решающее значение для пациентов, а также укрепления и развития одного из ключевых промышленных секторов ЕС. Наши предложения направлены на достижение правильного баланса между продвижением инноваций и обеспечением доступа пациентов к недорогим лекарствам в странах ЕС. Они также учитывают уроки, извлеченные из кризиса Covid-19, еще раз показывая, что Еврсоюз может адаптироваться к новым глобальным реалиям", — заявил вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

Что это значит? Инициатива направлена на достижение двух основных целей: обеспечение доступа пациентов в любым лекарствам по приемлемым ценам и стимулирование инвестиций в проведение фармацевтических исследований при последующем ускоренном поступлении инновационных препаратов на рынок. Еврокомиссия предлагает ввести дополнительные требования по мониторингу рынка со стороны национальных правительств и Европейское агентство лекарственных средств (EMA), а также обеспечить ответственное поведение производителей и дистрибьюторов. В Брюсселе также считают важным оценить, насколько устойчивы поставки наиболее важных препаратов. Одновременно Еврокомиссия планирует сделать рынок более привлекательным для инновационных компаний: процедуру регистрации новых препаратов сократят с 400 до 180 дней, подать заявку можно будет удаленно, а уже полученную лицензию обновлять с меньшей периодичностью. При этом европейские регуляторы продолжат придерживаться высочайших стандартов качества при выдаче разрешительных документов.

Совет ЕС утвердил закон о борьбе с гендерной дискриминацией при оплате труда

Что случилось? В понедельник Совет ЕС сообщил о принятии новых правил по достижению гендерного равенства в оплате труда за "работу равной ценности". Сейчас женщины в Евросоюзе зарабатывают в среднем на 13% меньше коллег-мужчин на аналогичных должностях. Это подвергает женщин повышенному риску бедности и способствует разрыву в пенсионных выплатах. В 2021 году законопроект о борьбе с гендерной дискриминацией при трудоустройстве предложила Еврокомиссия; в свою очередь, Европарламент поддержал его в конце марта этого года.

Что это значит? Согласно новым правилам, работодателей обяжут указывать в объявлениях о вакансии хотя бы примерную заработную плату, на которую может рассчитывать сотрудник после трудоустройства. Также сотрудники получат право узнавать обезличенную информацию о зарплатах в компании с разбивкой по гендеру и, в случае обнаружения дискриминации, будут иметь возможность требовать возмещения ущерба (причем в суде доказывать свою правоту обяжут работодателя, а не работника). Организации со штатом более 250 сотрудников должны будут ежегодно отправлять в ответственный национальный орган отчет о гендерном разрыве в оплате труда, для менее крупных организаций (первоначально со штатом от 150, позднее — от 100 человек) такую статистику необходимо предоставлять раз в три года. Если в документах обнаружится не оправданный объективными причинам разрыв в оплате труда между представителями разных гендеров в 5% и более, компанию обяжут провести пересмотр зарплатной политики.

Закон вступит в силу после публикации в Официальном журнале ЕС. После этого у стран Евросоюза будет три года, чтобы привести свое национальное законодательство в соответствие с новыми правилами.

19 крупнейших интернет-сервисов должны будут обновить условия использования в соответствии с новыми законами ЕС

Что случилось? Во вторник Еврокомиссия опубликовала список онлайн-платформ, которые в соответствии с принятым в прошлом году Законом о цифровых сервисах (DSA) должны предоставить больше информации о своих услугах пользователям, принять меры по защите несовершеннолетних, бороться с дезинформацией и пересмотреть правила модерации контента. В список вошли 19 соцсетей, маркетплейсов, поисковиков и других ресурсов, чья ежемесячная аудитория в Евросоюзе превышает 45 млн человек. "Вся логика наших правил заключается в том, чтобы технологии служили людям и обществам, в которых мы живем, а не наоборот. Закон о цифровых услугах обеспечит значительную прозрачность и подотчетность платформ и поисковых систем, а также даст потребителям больший контроль над своей онлайн-жизнью", — подчеркнула исполнительный вице-президент Еврокомиссии Маргрете Вестагер.

Что это значит? В список попали AliExpress, Amazon, AppStore, Bing, Booking, Facebook, несколько сервисов Google (Search, Play, Maps и Shopping), Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, Twitter, Wikipedia, YouTube и Zalando. Владельцам этих сервисов отводится четыре месяца для выполнения своих обязательств в соответствии с DSA. Например, пользователям будет нужно предоставить возможность отказаться от получения рекомендаций, а также четко сообщать, почему им предлагают ознакомиться с той или иной публикацией. Крупнейшие интернет-сервисы не смогут использовать таргетированную рекламу в отношении несовершеннолетних, а также будут обязаны удалять незаконный контент, разработать понятный механизм апелляции на решение модератора и публиковать отчеты о прозрачности своей деятельности в Евросоюзе.

Совет ЕС одобрил закон, упрощающий проведение межгосударственных расследований

Что случилось? В понедельник Совет Евросоюза утвердил закон о создании цифровой платформы, которая облегчит обмен информацией между участниками совместных следственных групп (JIT), занимающихся трансграничными преступлениями. На время проведения расследования JIT объединяют представителей ответственных органов двух и более государств (в том числе не входящих в ЕС) для более эффективного сбора и изучения доказательств. "Преступная деятельность не останавливается на границах, и трансграничные расследования необходимы для борьбы с преступностью. Новая цифровая платформа поможет правоохранительным и судебным органам обмениваться информацией и доказательствами и общаться со своими коллегами в других странах", — отметил министр юстиции председательствующий сейчас в ЕС Швеции Гуннар Стреммер.

Что это значит? Раньше JIT имели трудности с обеспечением безопасной передачи информации через Интернет — эту проблему и должна решить новая платформа. Она облегчит повседневную коммуникацию между всеми активными следственными группами, позволит передавать и хранить собранные доказательства, а также обсуждать их с коллегами из разных стран. Использование платформы будет "настоятельно поощряться", но останется добровольным. Закон о ее учреждении вступит в силу через 20 дней после публикации в Официальном журнале ЕС, саму платформу разработают в течение двух с половиной лет.

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