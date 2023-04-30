От врачей - последние новости о состоянии здоровья Алмы Адамкене

В воскресенье утром в кратком комментарии Сантаришкская клиника сообщила, что состояние Алмы Адамкене (96 лет), жены Валдаса Адамкауса, остается тяжелым.

"Ситуация остается сложной. Существенных изменений за последние сутки не произошло", — говорится в комментарии.

ELTA напоминает, что А. Адамкене, супруге бывшего президента Валдаса Адамкауса, в четверг понадобилась медицинская помощь – портал Lrytas.lt сообщил, что первую леди доставили в Сантаришкскую клинику.

Эту новость ELTA подтвердила представитель В. Адамкауса Божена Багонайтене.

Как позже сообщили в клинике, после анализов у ​​А. Адамкене было диагностировано нарушение мозгового кровообращения.

Врачи клиники успешно провели сложную интервенционную операцию - восстановили кровообращение.

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