После одного безответственного решения последствия можно ощущать целое десятилетие: не удивляйтесь, если не удастся получить кредит

Жизнь в долг может быть горькой. Знаете ли вы, что если вовремя не возвращаете долги, то становитесь ненадежными клиентами и надолго портите свою кредитную историю. Что это такое, как долго сохраняется плохая репутация и почему она может сильно повлиять на заимствование денег в будущем? Новости LNK интересовались этим вопросом.

Руководитель Финансового института Swedbank Юрате Цвиликене сказала, что историю кредитоспособности можно назвать историей надежности человека.

"Она начинается с того момента, как мы становимся совершеннолетними и берем на себя первое обязательство. Это может быть какое-то устройство, телефон, что угодно, но это обязательство, которое мы взяли на себя, и то, как мы его выполняем его, и есть наша кредитная история.

Платим ли мы в рассрочку вовремя или задерживаем эти платежи", - пояснила Ю. Цвиликене.

Просрочка платежа на несколько дней — это не трагедия, но если это злонамеренная неуплата — через 90 дней человек признается неплатежеспособным.

"И эта неплатежеспособность обязательно надолго войдет в историю его кредитоспособности", — сказала глава Финансового института Swedbank.

Но даже если постоянно повторяется просрочка платежа в несколько дней, это тоже может сказаться, говорит она.

"Кредитная история не просто так называется историей. И такие данные о нас хранятся не менее десяти лет. В основном, когда мы молоды, мы опаздываем с возвратом платежей, потому что, например, летом уехали в отпуск — такое часто бывает, когда возвращаемся осенью, видим, что есть просроченные платежи. Вполне вероятно, что эта история будет накапливаться до 10 лет и более.

А когда вы захотите взять ипотечный кредит, создадите - приедете и подумаете, что же случилось, почему мой рейтинг хуже, чем мог бы быть. И окажется, что в такой истории злонамеренно могут быть отражены уже несколько просроченных платежей", – сказала руководитель Финансового института Swedbank Ю. Цвиликене. И если учреждение, выдающее кредит, увидит, что человек ненадежен, как показывает история, то крайним случаем будет отказ от сотрудничества - отказ в выдаче кредита.

"Но он также может просто стать дороже, потому что это более рискованно. И будет стоить значительно больше, чем мог бы, если бы у вас была хорошая кредитная история. Только из-за риска процентные ставки могут быть значительно выше", - заверила она.

Она сказала, что единого рецепта улучшения кредитной истории не существует. Ответственный подход к обязательствам необходим как можно раньше.

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