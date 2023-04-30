Подсчитали, когда в этом году выгоднее всего брать отпуск, а когда можно потерять деньги

Планируя летний отдых, можно рассчитать, какой месяц наиболее благоприятен для отпуска, а когда можно пострадать финансово. От порядка начисления отпускных зависит, сколько вы получите в конце месяца. Так в какие месяцы выгоднее всего отправиться в отпуск в этом году?

Работники, работающие по трудовому договору, имеют право на 20 рабочих дней ежегодного отпуска. Во время них выплачиваются отпусные, размер которых может быть разным в разные месяцы в связи с порядком их исчисления.

Сумма отпускных может быть больше или меньше зарплаты работника, поэтому следует тщательно выбирать, в какой месяц финансово выгоднее взять отпуск.

Размер отпускных зависит от средней заработной платы за последние 3 месяца и количества рабочих дней в этих месяцах, считая период до начала отпуска.

Дайва Чибирене, президент Литовской ассоциации бухгалтеров и аудиторов, выделила, какие месяцы этого года самые благоприятные, а какие нет.

Если заработная плата работника в этом году не меняется и он берет 10 дней отпуска, то лучше взять отпуск в июне, августе и октябре этого года, потому что в эти месяцы он получит больше отпускных. А июль, сентябрь, ноябрь и декабрь в этом году — “плохие” месяцы, когда во время отпуска получите меньше отпускных.

Месяцы с меньшим количеством рабочих дней считаются “плохими”. Чем меньше дней, тем дороже рабочий день. Замена дорогого рабочего дня на отпускной день, который рассчитывается из месяцев, в которых больше рабочих дней, означает, что рабочий день в этих месяцах дешевле, поэтому работник получает меньше. Всегда лучше брать отпуск в месяцы с наибольшим количеством рабочих дней, если работник получает месячную зарплату”, — поясняет Д. Чибирене.

Когда лучше ехать в отпуск этим летом?

Вот пример: сотрудник зарабатывает 1500 евро до уплаты налогов и берет 10-дневный отпуск в июне. Считаем, что за три месяца до отпуска - март, апрель и май, из которых будет исчисляться отпуск - он получил одинаковую заработную плату.

Затем считаем, сколько рабочих дней было в этих месяцах: март – 23, апрель – 19, май – 22. Таким образом, за три месяца человек заработал 4500 евро и отработал 64 дня.

Итак, разделив зарплату на отработанные дни, мы видим, что один рабочий день стоит около 70 евро. В июне человек получит 700 евро в качестве отпускных за 10 дней.

По такому же принципу рассчитаем случай, когда человек уходит в отпуск в июле. Мы считаем отпускные с апреля, мая и июня. Эти месяцы имели соответственно 19, 22 и 22 рабочих дня. Если человек за три месяца заработал 4500 евро, делим на 63, получаем 71,4 евро — именно столько стоит один день отпуска.

За 10-дневный отпуск такой работник получит 714 евро отпускных, а в конце месяца увидит зарплату на 35 евро ниже обычной — 1464 евро. Итак, мы видим, что брать отпуск в июле не стоит.

Если работник, зарабатывающий на бумаге 1500 евро, берет отпуск в августе, то 10-дневный отпуск составит 703 евро, а сумма, указанная в расчетном листе, будет 1521 евро, то есть больше, чем обычно.

Если зарплата работника в этом году увеличилась

Если зарплата работника в этом году увеличилась, то лучшими месяцами для отпуска считаются те, которые исчисляются от увеличенной зарплаты, то есть отпуск лучше всего начинать минимум через 3 месяца после повышения. Первым таким месяцем был апрель, если зарплата повышалась с 1 января.

“Однако апрель “по своей природе” — худший из всех месяцев. Остается май – тогда будут самые большие отпускные, если зарплата человека увеличится в 2023 году”, – говорит Д. Чибирене.

Представитель бухгалтеров также указывает, что если человек получил надбавки за работу в ночное время, сверхурочную работу, прибавку к зарплате или получил премию – все это больше влияет на средний показатель, чем на специфику упомянутых месяцев.

“Если вы получили премию в прошлом месяце, то хорошо бы в этом месяце уйти в отпуск, потому что премия будет включена в расчет среднего, а отпускные будут больше”, — говорит она.

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