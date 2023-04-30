В Паневежской школе чрезвычайная ситуация: учеников на неделю отправили на дистанционное обучение

Учащиеся и учителя Рагувской гимназии Паневежского района были вынуждены перейти на удаленное обучение не по болезни, а по совершенно неожиданной причине.

Второй раз за десятилетие в школе пришлось объявить чрезвычайное положение из-за аварии на водопроводе.

Из-за проблем с трубами гимназия некоторое время оставалась без воды и электричества.

Учеников и преподавателей на неделю отправили домой на дистанционное обучение.

Ожидается, что все четыре залитые водой этажа здания будут отремонтированы к началу учебного года.

По стенам стекала вода

Директор Рагувской гимназии Инесса Ветене сообщила, что нормальный учебный процесс в руководимом ею учебном заведении был остановлен из-за прорыва водопровода на четвертом этаже здания.

Когда произошла авария, неизвестно. Утром в понедельник сотрудники школы собрались и увидели, как из прорванной трубы по стенам всех четырех этажей льется вода.

"В спортзале нет охраны, по выходным он пустует, поэтому раньше происшествие никто не замечал", - заявила И. Ветене.

В результате аварии сразу же перекрыли краны водопровода, отключили подачу электроэнергии, а рабочие бросились собирать проточную воду.

Там поспешили объявить чрезвычайную ситуацию и организовать дистанционный учебный процесс. Было решено, такой порядок будет действовать в течение недели.

"Большинство наших учеников не живут в Рагуве. В понедельник утром, когда мы увидели и оценили последствия аварии на водопроводе, одних уже привезли, других еще везли в школу. Учителя тоже уже вышли на работу. Мы проинформировали и учеников, и учителей по всем возможным каналам, что обучение будет проходить дистанционно", - сказала директор гимназии.

Боялись короткого замыкания

По словам директора, ущерб зданию был значительным, да и сама авария не была незначительной. Так как вода, текущая по стенам, коснулась и электрических проводов, есть опасение еще большей беды.

"Все понимают, что электричество нужно для обеспечения учебного процесса, интернет тоже нужен. Сейчас в школе отключено электричество, что значительно усложнит проведение уроков. Поэтому они происходят дистанционно. Кроме того, в туалете для мальчиков на четвертом этаже прорвало трубу, из-за чего вода затопила туалеты и на других этажах", - сказала И. Ветене.

По словам директора, пока неизвестно, какой ущерб нанесен зданию. Оно застраховано, поэтому сейчас ждут представителя страховой компании для оценки ущерба.

По словам И. Виетене, по крайней мере, в ближайшем будущем планов по устранению убытков и проведению ремонтных работ нет. Это будет сделано как можно скорее после окончания учебного года.

"Мы очень надеемся отремонтировать здание к следующему учебному году", — заверил директор.

В настоящее время, по словам И. Ветене, большую часть работы по устранению последствий аварии выполняет обслуживающий персонал школы: уборщики просушивают помещения, вытирая все еще капающую воду, электрик контролирует и оценивает состояние электрических проводов.

Такое не в первый раз

Директор подчеркнула, что второй раз за десятилетие прорывает трубы.

Предыдущая авария случилась в подвале, так что урокам она не помешала.

"В этом учебном году мы не первый раз учимся дистанционно. Дистанционные занятия проводились в нашей гимназии и зимой, когда дороги были очень скользкими", - рассказала И. Ветене.

Директор заверила, что ни один из родителей школьника не предъявлял претензий и не жаловался на процесс дистанционного обучения.

По словам И. Ветене, опыт пары лет, когда из-за пандемии занятия приходилось организовывать только дистанционно, научил и учителей, и учеников принципам такой работы, так что теперь проблем нет.

Когда занятия не проводятся, столовая гимназии также закрыта.

По словам директора, ученики, получающие бесплатное питание, после окончания дистанционного обучения получат продуктовые наборы.

Последствия аварии на водопроводе в школе ощутили и жители Рагувы.

Однако заместитель мэра Рагувы Робертас Грушаускас заверил, что проблемы города незначительны.

"Подача воды была отключена всего на несколько часов, но ее быстро восстановили", - сказал вице-мэр.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!