Литовка зафиксировала пустые полки и цены на товары за границей: кажется, мы идем по другому пути

Посещая Дублин (Ирландия) и Белфаст (Великобритания), литовка была удивлена, увидев не только пустые полки магазинов, но и цены. Хотя дефицита овощей в Литве мы не ощущаем, цены почти на все продукты здесь выше.

Запрещенные продукты в Великобритании

Несколько недель назад Неринга из Вильнюса путешествовал по Ирландии и Северной Ирландии, которая принадлежит Соединенному Королевству (Великобритания). Ее удивили пустые полки крупных торговых сетей. Женщина не смогла найти в некоторых магазинах определенные овощи, например, свежий салат или огурцы. Кроме того, в Белфасте, Северная Ирландия, магазины Tesco ограничивают количество продуктов, которые можно купить на человека.

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В овощном и фруктовом отделах можно увидеть таблички: "Для того, чтобы каждый получил то, что ему нужно, эти продукты ограничены 3 единицами на покупателя".

В Ирландии в продуктовых магазинах Дублина ограничений не было, но и здесь покупателей информируют о нехватке некоторых овощей: "Из-за холодной погоды в Испании у нас нет некоторых продуктов. Приносим свои извинения за доставленные неудобства".

"Странно, что в Литве я не видела ничего подобного. Если урожай в Испании еще не созрел, то нехватка овощей должна быть во всей Европе и здесь, в Литве. Но, похоже, мы идем другим путем — сделать все дороже, тогда рынок сам регулирует спрос и предложение", — недоумевает Неринга.

Delfi писал о нехватке овощей и фруктов в Европе в начале весны. Решение об ограничении продаж некоторых фруктов и овощей было принято после того, как торговые сети столкнулись с проблемами с поставками.

Зарубежная пресса сообщила, что клиенты Tesco, Aldi, Morrisons и Asda теперь могут купить только по три товара каждый, в то время как Asda ограничила покупки помидоров, перца, огурцов, салата, брокколи, цветной капусты и малины.

Объясняется, что нехватка овощей и фруктов в основном была вызвана плохой погодой на юге Европы и Африки, а также сыграли свою роль высокие цены на энергоносители. Считалось, что именно из-за них производители в Великобритании или Нидерландах также ограничили выращивание продуктов в теплицах.

В начале марта ситуация в Литве была стабильной, но работающие в Литве розничные сети говорили об определенной напряженности в цепочках поставок, а овощеводы говорили, что импортировать овощи будет намного сложнее, потому что нам придется конкурировать со всей Европой.

Представитель Lidl Lietuva по связям с общественностью Лина Скерсите заверила, что в настоящее время дефицита фруктов и овощей в розничной сети нет.

"Мы стараемся предложить покупателям широкий ассортимент как фруктов, так и овощей. Также мы постарались обеспечить ассортимент овощей и фруктов ранней весной, когда в других странах был неурожай", — говорит она, но не уточнила, почему в других странах есть дефицит овощей, а в Литва - нет.

Сравнили цены в Литве и Ирландии

Мы сравнили товары ирландских и североирландских торговых сетей Lidl и Tesco и их цены, а также сколько стоят аналогичные продукты питания в Литве.

Органический сладкий перец Tesco (180 г) — 2,37 евро или 13,17 евро за килограмм. Набор органических перцев Barbora (300 г) - 2,99 евро или 9,97 евро/кг. Такой продукт нельзя найти на Rimi.lt.

Цена, указанная для трех красных перцев, оставшихся на полке Tesco, составляет 0,68 евро за 1 штуку. "Rimi.lt" 1 шт. перца стоит около 1,07 евро или 4,29 евро/кг и 4,99 евро/кг в Barbora.

Цена органического расфасованного длинноплодного огурца в магазине Tesco составляет 1,58 евро, а неорганического — 0,85 евро за штуку. В Barbora длинноплодный литовский огурец стоит 2 евро за штуку или 5,23/кг, цена в "Rimi.lt" за килограмм такая же.

Правда, некоторые фрукты в Северной Ирландии дороже, чем в Литве. Например, килограмм мандаринов там стоит 5,45 евро, в Литве - 2,49 евро/кг (турецких - Rimi.lt или испанских - Barbora).

Неринга также поделилась фотографиями нескольких молочных продуктов из магазина Tesco в Северной Ирландии. Баночка сметаны 300 мл там стоит 1,35 евро, в Литве (в обоих интернет-магазинах) банка сметаны на 380 г стоит в два раза дороже - 2,85 евро.

2 литра молока в Tesco стоят 2 евро, литр — 1,47 евро. В то время литовских магазинах 2 литра молока - 2,85 евро, а 1 литр - 1,59 евро.

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