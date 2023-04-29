Названа стоимость гарантийных поставок электроэнергии в мае

Гарантированное электроснабжение в мае на 15% дороже, чем в апреле, и входит в число самых дешевых услуг снабжения по цене менее 20 центов за киловатт-час. Если рыночные тенденции сохранятся, конкуренция со сторонними планами будет оставаться в пределах цента или двух.

По оценкам Delfi, гарантийные поставки в плане "Стандартный" с одной временной зоной в мае будут стоить 16,89 цента, что почти на 3 цента дешевле, чем 19,87 цента в апреле. Эта услуга стала самой дешевой с июня 2021 года, когда стоила 16,3 цента за кВтч.

Счет за 150 кВтч гарантийной поставки в мае составит 25,34 евро (в апреле - 29,8 евро).

Цена в последние месяцы:

Цены на некоторые другие планы гарантийного снабжения в мае:

Днем в плане "Стандартный" с двумя временными зонами электроэнергия будет стоит 18,1 цента, а ночью и в выходные — 14,11 цента за кВтч. Тариф "Домашний" будет стоить 15,32 цента для одной временной зоны, 16,29 цента за дневной тариф для двух временных зон и 13,14 цента за кВтч в ночное время и в выходные дни.

Цена электроэнергии на бирже Nord Pool в литовской ценовой зоне в апреле снизилась на 24,1 процента по сравнению с мартом и достигла 6,73 цента за кВтч (без НДС). В марте кВтч стоил 8,87 цента. Цена на бирже в апреле самая низкая почти за два года — самая низкая цена на электроэнергию на рынке была в мае 2021 года (5,04 цента за кВтч).

Ниже мы приводим ориентировочное сравнение цен на электроэнергию у независимых поставщиков. Расчеты их "биржевых" планов производились с использованием средней апрельской цены на бирже с учетом НДС 21% и наценок, объявленных поставщиками, и составвляющей государства.

Результаты их собственных расчетов могут отличаться, так как за основу могут быть взяты средние значения фондового рынка за несколько месяцев. Поэтому при принятии конкретных решений мы рекомендуем узнавать цены у самих поставщиков.

Сравнение планов гарантированных поставок и планов независимых поставщиков:

Можно прогнозировать, что если среднемесячная биржевая цена подскочит до 15 центов за кВтч (без НДС), то гарантированным поставкам будет труднее конкурировать с биржевыми планами независимых поставщиков, и разрыв с ними будет больше.

В любом случае, ни биржевым планам поставщика, ни гарантийным поставкам некоторое время не требовалась государственная компенсация, нижний предел которой выше — 28 центов за кВтч.

В компании ESO, отвечающей за гарантированное снабжение, сказали Delfi, что, тем не менее, видят тенденцию к снижению числа потребителей этой услуги. В апреле их было 45 тысяч, ожидается, что в мае их число снизится до 44,5 тысяч.

"Мы прогнозируем, что тенденция к снижению продолжится и в мае этого года, и это число достигнет порядка 44,5 тыс.", — говорит ESO.

На инфографике - изменение количества потребителей:

Гарантированное снабжение распространяется на тех жителей, которые относятся к первому или второму этапу либерализации рынка электроэнергии, но не выбрали поставщика электроэнергии, либо их поставщик не выполняет взятые на себя обязательства.

По закону оператор распределительной сети имеет право прекратить оказание услуги гарантированного снабжения потребителей по истечении 6 месяцев. Пока о таких отключениях не сообщалось, а недавно ESO объявила, что не планирует вводить подобные санкции, по крайней мере, в ближайшем будущем.

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