Литва усилит контроль за странным транзитом через Беларусь и Россию

Литовская таможня усилит контроль за экспортом и транзитом товаров, которые идут в третьи страны через Беларусь и Россию. Литва отмечает, что некоторые маршруты выглядят нелогично. Таможенники подозревают, что таким образом перевозчики обходят западные санкции.

Литовские таможенники фиксируют все больше попыток транспортировки товара по странным маршрутам. Например, из Словакии или Чехии в Турцию через Литву, Беларусь или Россию, хотя есть и более короткий путь. Или из Германии или Эстонии в Великобританию или Южную Корею, Таиланд и ОАЭ через Литву и Беларусь.

Таможня Литвы подозревает, что такие грузы предназначаются для России, а странные маршруты являются попыткой обойти санкции. Литовская сторона предупреждает, что не будет пропускать грузы, если они следуют по нелогичным или экономически невыгодным маршрутам, и будет рекомендовать перевозчикам выбрать другой маршрут.

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