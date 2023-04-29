На берегу озера увидели необычную вещь: сразу и не поймешь, что это такое

Виктория Дачинскайте ru.DELFI.lt

Lizdas L. Šuipienės nuotr.

Отдыхая у озера, Лайма заметила необычное образование, висевшее на березе. Такое не часто увидишь.