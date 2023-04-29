Оплачивать счета становится все труднее: 35% жителей считают, что в этом году пропустят хотя бы один платеж

Большинство (79%) литовцев ощутили рост цен, а инфляция оказала существенное негативное влияние на финансы почти половины (47%) населения страны. Это приводит к беспокойству о возможности вовремя оплачивать счета, которое ощущают 28% литовцев. Такие данные были представлены в последнем отчете о европейских потребительских платежах, опубликованном Intrum, ведущей компанией по управлению кредитами в Европе, говорится в пресс-релизе.

35 процентов литовцев считают, что не смогут оплатить один или несколько счетов за коммунальные услуги хотя бы раз в ближайшие месяцы. Более пятой части (22%) жителей, принявших участие в опросе, убеждены, что для оплаты самых важных счетов в этом году они будут вынуждены хотя бы раз пропустить менее срочные платежи.

Данные отчета показывают, что, если бы они не могли вовремя оплатить все свои счета, жители в первую очередь пропустили бы торговые платежи (45%), затем счета за интернет (24%) и телефонные услуги (23%). Литовцы отдают наибольший приоритет счетам за газ, воду и электричество (83%).

В общей сложности 17 процентов литовцев не оплатили один или несколько счетов в течение прошлого года, такой ​​же части пришлось взять взаймы за последние полгода, чтобы избежать просроченных платежей. Самая распространенная причина несвоевременной оплаты счетов — простая забывчивость (54%), но более трети (35%) населения признались, что им не хватает денег для оплаты счетов. Десятая часть (12%) респондентов не смогла вовремя оплатить счета из-за технических препятствий.

"Давление, вызванное инфляцией и ростом процентных ставок, ухудшает финансовое положение жителей всей Европы и стран Балтии и увеличивает риск задержки платежей. Задержки платежей и растущие долги создают еще больше проблем для экономики стран, переживающих период большой неопределенности, затрудняя работу предприятий и создавая проблемы для компаний в обеспечении финансовых потоков.

Поскольку в экономике все взаимосвязано, это в конечном итоге влияет и на потребителей. Поэтому для каждого очень важно искать возможности вовремя оплачивать свои счета, правильно расставлять приоритеты и ответственно управлять своими расходами", — говорит Илва Валейка, руководитель компании Intrum в странах Балтии.

Европейский отчет о потребительских платежах показал, что для того, чтобы контролировать влияние инфляции и повышения процентных ставок на свои финансы, 63% литовцев изменили или планируют изменить некоторые из своих потребительских привычек. 48 процентов населения также стали более внимательно следить за расходами на предметы первой необходимости, а треть планируют просить в этом году более высокую, чем обычно, прибавку к зарплате.

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