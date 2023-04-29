Опрос: как молчание о членстве в Коммунистической партии повлияло на популярность Науседы

Хотя президент Гитанас Науседа сохраняет первое место в списке политиков, которых наиболее благосклонно оценивают жители, его рейтинг упал примерно на 10 процентных пунктов, говорится в опросе, проведенном компанией Vilmorus, сообщает Lietuvos rytas.

Согласно опубликованному в субботу опросу, в апреле 54,5 процента респондентов положительно оценили главу страны Г. Науседу, а в марте президент получил 63,9 процента положительных оценок. Исследование показывает, что 22,1 процента опрошенных отрицательно относятся к Г. Науседе, тогда как в марте этот показатель достигал 16,8 процента.

Согласно данным опроса, на втором месте среди наиболее благосклонно оцениваемых политиков находится председатель оппозиционной Социал-демократической партии Литвы (ЛСДП), депутат Европарламента Вилия Блинкявичюте. Положительно ее оценивают 47,1% опрошенных (в марте - 49%), отрицательно - 22,9% (в марте - 23,2%).

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На третьем месте – министр обороны Арвидас Анушаускас. По данным опроса, его поддерживают 44,9 процента опрошенных (46,7% в марте), и 28,7% оценивают отрицательно (23,8% в марте).

Далее среди наиболее положительно оцениваемых политиков следует переизбранный на третий срок мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис, которого в апреле положительно оценили 34,5 процента респондентов, а неблагоприятно - 34,7 процента (в марте, соответственно, показатели достигли 34,4 процента и 35,8%), оппозиционный депутат от Демократической партии Саулюс Сквернялис, которого положительно оценили 34,5% респондентов, отрицательно - 38,6% (в марте, соответственно, показатели достигали 33,8% и 40,1%).

Согласно опросу, наименее благосклонно среди политиков оцениваются министр юстиции, член Партии свободы Эвелина Добровольска (благосклонно оценивают 10,4 процента респондентов), министр энергетики Дайнюс Крейвис (10,3 процента респондентов) и депутат Европарламента Вальдемар Томашевский (благосклонно оценили 7,4% респондентов).

Центр изучения общественного мнения и рынка Vilmorus провел репрезентативный опрос населения по заказу Lietuvos rytas с 14 по 22 апреля, вживую и по телефону было опрошено 1000 совершеннолетних жителей Литвы.

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