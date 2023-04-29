В Шяуляйской прогимназии обнаружено более 40 кг скоропортящихся продуктов, хранившихся в ненадлежащих условиях

Специалисты Шяуляйского департамента Государственной продовольственно-ветеринарной службы (Шяуляйская ГПВС), получив сообщение, провели внеплановую проверку в Шяуляйской прогимназии Гитарю, где обнаружили продукты питания, хранившиеся в ненадлежащих условиях, сообщается в пресс-релизе.

"В сообщении утверждалось, что в школе, предположительно, спрятаны продукты питания, предназначенные для питания детей. Прибыв на место, мы обнаружили различные скоропортящиеся продукты и сырье для приготовления блюд, которые хранились в помещениях, не предназначенных для хранения продуктов, хотя такие продукты следует хранить в холодильнике. Мы также уведомили об этом Шяуляйское городское самоуправление", – сказала директор Шяуляйской ГПВС Дайва Казлаускене.

В ходе проверки инспекторы обнаружили в закрытом помещении, не предназначенном для хранения продуктов, различное мясо и мясную продукцию (фарш и немолотое мясо разных видов, отварное мясо индейки, говядину в вакуумной упаковке, говяжий окорок и пр.), часть фарша была без маркировки и прослеживаемости. Также были обнаружены замороженное рыбное филе, молочные продукты. Всего обнаружено более 40 кг скоропортящихся пищевых продуктов, хранившихся при температуре окружающей среды, говорится в сообщении.

В связи с несоблюдением условий хранения продукции, маркировки и прослеживаемости Шяуляйская ГПВС обязало ответственных работников прогимназии утилизировать продукцию. О случившемся поставлено в известность Шяуляйское городское самоуправление.

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