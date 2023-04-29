Погода в выходные: чего ожидать?

В субботу с юго-запада к Литве подойдет небольшой вихрь низкого давления. Небо будет покрыто неустойчивым слоем облаков. Во многих местах погода будет облачной с прояснениями, только в северо-восточных районах в основном сохранится низкая облачность. Существенных осадков не ожидается.

Будет дуть умеренный южный ветер. Днем температура воздуха будет колебаться от 11 градусов тепла на северо-востоке страны до 16 градусов на юго-западе.

В ночь на воскресенье сгустятся тучи, небо покроется серым слоем облаков. Во многих местах пройдут дожди. Будет дуть юго-восточный, юго-западный, северо-западный ветер, его скорость достигнет 7-12 м/с. Утром похолодает до 3-8 градусов тепла. Холоднее всего будет в восточной и юго-восточной окраинах страны, теплее - в Таурагском и Шилутском районах.

В воскресенье циклон будет постепенно отступать, область повышенного давления сместится. Облака снова постепенно рассеются, особенно во второй половине дня. Кратковременные дожди пройдут на большей части страны, в основном в восточной. Ветер будет западный. Потеплеет до 10-15 градусов, немного прохладнее будет на взморье, где температура будет колебаться в районе 9 градусов.

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