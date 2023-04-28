На установку солнечных электростанций жителям Литвы выделяется 40 млн евро

С пятницы жителей Литвы приглашают подавать заявки на компенсацию расходов на установку домашних солнечных электростанций и стать производящими потребителями. На проект, инициатором которого выступило Министерство энергетики (Минэнерго), выделено 40 млн. евро из средств, предусмотренных в Инвестиционной программе фондов Европейского союза на 2021-2027 гг.

Администратором приглашения на получение поддержки является Агентство по управлению проектами в сфере окружающей среды (АУПСОС) при Министерстве охраны окружающей среды.

Минэнерго подчеркивает, что вместе с заявкой жители должны представить условия подключения от Energijos skirstymo operatorius (Оператора по распределению энергии – ESO), которые обеспечат возможность подключения установленной солнечной электростанции к электросети.

Еще одно нововведение заключается в том, что получить поддержку смогут и те домохозяйства, у которых на объектах потребления электроэнергии зарегистрирована хозяйственная деятельность не более одного юридического или физического лица. В этом случае вместе с заявкой необходимо подать декларацию одной компании, в которой необходимо указать все виды хозяйственной деятельности юридического и/или физического лица, зарегистрированные и осуществляемые на объектах потребления электроэнергии.

Как и прежде, жители должны установить солнечные электростанции в течение 9 месяцев, при этом размер выплаты остается прежним – на 1 кВт мощности новой установленной солнечной электростанции выделяется 323 евро, и 243 евро на 1 кВт в случае повышения мощности уже действующей солнечной электростанции без установки инвертора.

За последние два года количество производящих потребителей выросло в 4 раза. По данным ESO, в настоящее время более 42 тыс. домохозяйств установили солнечные электростанции для собственных нужд.

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