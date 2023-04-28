Egto energija предупреждена - может лишиться лицензии независимого поставщика электроэнергии

Как сообщает Государственный совет по регулированию энергетики (ГСРЭ), ЗАО Egto energija не соответствует требованиям Закона об электроэнергетике, который предусматривает, что собственный капитал компании должен составлять не менее 1/2 уставного капитала, что обеспечит финансовую стабильность компании.

В отчете ГСРЭ говорится, что компания обязана устранить выявленные недостатки до 9 июня 2023 года и представить подтверждающие это документы.

ГСРЭ предупредил Egto energija, что в случае неисполнения обязательства компания может лишиться лицензии независимого поставщика электроэнергии.

"Egto energija как независимый поставщик электроэнергии поставляет электроэнергию 5 533 бытовым и 1 859 коммерческим потребителям", – говорится в сообщении ГСРЭ.

В настоящее время в Литве действуют еще три крупных независимых поставщика электроэнергии: Elektrum Lietuva, Enefit и Ignitis.

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