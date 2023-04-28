Эфир Delfi c Константином Эггертом: планы Кремля и страны Балтии, Умань, война и дипломатия

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ночью произошел очередной кровавый эпизод войны - российские ракеты попали в жилые дома в Умани и Днепре и привели к гибели более 10 человек, в их числе дети. Ранее стало известно, что одновременно с планом вторжения в Украину в Кремле разрабатывали стратегию влияния на страны Балтии. Ну а Киев на этой неделе достиг дипломатических успехов в преддверии готовящегося контрнаступления. Эти и другие темы недели в студии Delfi обсуждаем с политическим обозревателем Deutsche Welle Константином Эггертом.