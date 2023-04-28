В больницу доставлена избитая во время пьянки молодая женщина

27 апреля помощь врачей потребовалась молодой женщине, Полиция задержала двоих подозреваемых в ее избиении.

По предварительным данным, 27 апреля, в 12.45 ч. в вильнюсскую больницу с ул. Жигиманту (Вильнюс) была доставлена и госпитализирована молодая женщина (1997 г.р.), которая рассказала, что ночью ее избили во время пьянки в квартире на ул. Субачаус с виду знакомые люди.

Полиция задержала подозреваемых - мужчину (1991 г.р.), в организме которого было 2,19 промилле и женщину (1997 г.р.) - 1,69 промилле.

Ведется расследование.

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