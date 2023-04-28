Важная информация: меняются размеры и условия назначения выплат – кое-кто будет получать на 100 евро больше

Важная информация для воспитывающих детей родителей. Правительство Литвы одобрило повышение выплат по материнству, отцовству и уходу за ребенком во время болезни. Люди, получающие минимальные пособия, смогут работать. Правда, неполный день. Как изменятся условия выплаты и размеры пособий? Об этом LNK рассказала министр социальной защиты и труда Моника Навицкене.

"Очень важно, чтобы ни одна семья, воспитывающая детей, не получала выплаты меньше, чем сумма для удовлетворения минимальных потребностей. Сейчас эта сумма увеличилась до 354 евро. Наша цель, чтобы все выплаты были не меньше 368 евро. Это повышение на 92 евро, с одной стороны, кажется небольшим, но когда у людей небольшие доходы, мы должны делать все, чтобы люди, воспитывающие детей, не получали меньше, чем установленный минимальный размер.

Мы хотим, чтобы не было разницы. Были случаи, когда неработающие люди получали пособия больше, чем зарплаты некоторых жителей", – сказала Навицкене.

По словам министра, эти изменения обойдутся в 4 млн. евро в год.

"Это коснется 5000 человек, которые сейчас получают небольшие выплаты", – сказала она.

Меняются и условия выплаты пособий по уходу за больным ребенком.

"Очень важно, что мы стараемся обеспечить все потребности семей, заботящихся о больных детях. Мы много общались и с представителями организаций, объединяющих родителей детей-инвалидов, они поднимали этот вопрос. Были важны две проблемы. Одна - слишком непродолжительное время выплаты пособия по болезни, при уходе за ребенком.

Другая проблема – эти деньги выплачивают только тогда, когда за ребенком ухаживают в стационаре. Мы предлагаем увеличить срок выплаты таких пособий. Если ребенку меньше 14 лет – не 2, а 3 недели. И уже неважно, где находится ребенок - дома или в стационаре. Если ребенку больше 14 лет - не 1, а 2 недели", – сказала Навицкене.

Она заметила, что это будет большой помощью семьям, заботящимся о детях.

По словам министра, есть и другие изменения.

"Есть еще одно важное изменение – выплаты людям, которые добровольно лечатся от зависимости. Это на самом деле серьезная проблема в Литве. (…) Люди до сих пор недолго получали пособие по болезни. Мы увеличили его до 40 дней в надежде на то, что больше людей примет решение начать лечение, люди дольше будут получать пособие", – заметила Навицкене.

Она прибавила, что такие выплаты человек может получать не раз, а два раза в год.

"Мы хотим помочь людям, которые уже приняли решение лечиться от зависимости. Конечно, мы должны и увеличить количество предоставляемых услуг в муниципалитетах. Мы будем добиваться разных целей, но юридическую базу на данный момент мы уже подготовили", – сказала министр.

Навицкене подчеркнула, что часть изменений вступит в силу с начала 2024 года, а решение, связанное с повышением минимальных выплат - с 1 июля 2023 года.

Delfi напоминает, что соответствующие законы правительство приняло 26 апреля, эти поправки еще должен одобрить парламент.

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