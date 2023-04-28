Литва требует немедленно освободить Виктора Бабарико

МИД Литвы призвал немедленно освободить Виктора Бабарико и других политзаключенных в Беларуси.

"Крайне обеспокоены сообщениями о том, что бывший кандидат в президенты Беларуси Виктор Бабарико находится в больнице с возможными травмами, полученными в заключении. Мы требуем немедленного освобождения его и всех других политических заключенных. #FreeThemAll", — говорится в опубликованном в Twitter сообщении.

"Рабочы рух" сообщил о госпитализации Бабарико в Новополоцкую центральную городскую больницу с множественными телесными повреждениями в ночь с 24 на 25 апреля.

Виктор Бабарико - бывший глава "Белгазпромбанка". Он был арестован в июне 2020 года. Тогда банкир пытался зарегистрироваться кандидатом на выборах, на которых авторитарный лидер Александр Лукашенко баллотировался на шестой срок подряд. За три дня до ареста власти взяли "Белгазпромбанк" под свой контроль, задержав топ-менеджмент по подозрению в мошенничестве. Был арестован и сын банкира.

6 июля 2021 года Бабарико был приговорен к 14 годам лишения свободы по делу о крупной взятке (ч. 3 ст. 430 УК РБ) и легализации средств, полученных преступным путем (ч.2 ст. 235 УК РБ).

Amnesty International признала Виктора Бабарико и остальных обвиняемых по делу узниками совести.

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