Сейм единогласно одобрил присвоение звания генерала командарму Литвы

В четверг Сейм одобрил поправки к Закону об организации системы обороны и военной службе. В них определено, что при назначении офицера командующим армией с середины текущего года, отныне ему будет присваиваться звание генерала (адмирала, если он офицер военно-морских сил), говорится в пресс-релизе.

Бывший командующий Вооруженными силами Литвы, депутат Сейма Арвидас Поцюс рассказал, что погоны бригадного генерала украшает одна звезда, генерал-майора — две звезды, генерал-лейтенанта — три звезды, а офицера высшего руководящего офицерского состава — генерала — четыре звезды.

"До сих пор в законе было прописано, что командующий литовской армией имеет высшее воинское звание в нашей стране — генерал-лейтенанта. Почти всем командармам стран НАТО, после их назначения командующими армиями, присваивается звание генерала – четыре звезды, на встречах в Брюсселе – НАТО и других форматов – когда у тебя две-три звезды, а все остальные –четырехзвездочные генералы, испытываешь определенный дискомфорт, на тебя, возможно, смотрят так, как будто ты не совсем равен командующему армией", — сказал А. Поцюс, отметив, что теперь, после принятия поправок, командующий армией Литвы будет приравнен к командующим армиями других стран НАТО.

"Позиция командующего литовской армией — четырехзвездочного генерала при работе на уровне НАТО станет гораздо весомее, особенно когда нужно привлечь к себе внимание и обладать политическо-социальным капиталом. Конечно, учитывается все – в том числе и личность, но звезды действительно помогают личности", – поддержал А. Поцюса инициатор поправок, председатель Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне Лауринас Кащюнас.

Следует напомнить, что нынешний командующий литовской армией Вальдемарас Рупшис имеет звание генерал-лейтенанта.

Поправки единогласно одобрили 118 депутатов Сейма, присутствовавших на голосовании. Новый порядок вступит в силу 1 июля.

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