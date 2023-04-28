Прогноз погоды: в выходные ожидаются перемены

В пятницу погоду в Литве обусловит южная оконечность небольшого циклона.

Днем ожидается переменная облачность. Местами, наибольшая вероятность - на севере Литвы, пройдут небольшие дожди. После обеда местами ожидаются грозы. Днем будет 8–13 градусов тепла, прогнозируют сильный ветер.

В субботу в Литве ненадолго установится зона высокого давления. Небо будет ясным, осадков не ожидается ни днем ни ночью. Ночью местами прогнозируют заморозки до 1–6 градусов, на юго-западе возможно заморозков удастся избежать. Днем солнечно, воздух прогреется до 11–16 градусов тепла.

В воскресенье над Литвой пройдет атмосферный фронт. Ночью во многих районах, а днем в основном на востоке пройдут небольшие дожди. Ожидается ветреная погода. Ночью будет 3–8 градусов тепла, вероятность заморозков невелика. Днем температура поднимется до 10–15 градусов тепла, только у моря будет 9 градусов выше нуля.

В понедельник Литва попадет в зону нового антициклона. Будет ясно, вероятность дождя невелика. Ночью будет 1–6 градусов тепла, на поверхности почвы местами заморозки до 0–5 градусов. Днем будет 11–16 градусов тепла.

Во вторник в Литве станет немного теплее. Ночью заморозков почти не ожидается, а днем температура поднимется до 13–18 градусов тепла. К сожалению, после обеда придет атмосферный фронт, который принесет дожди и похолодание.

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