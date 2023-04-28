Средняя розничная цена на дизельное топливо в Литве снизилась до 1,42 евро за литр

На литовских заправках цены на топливо остаются самыми низкими в странах Балтии. На прошлой неделе средняя розничная цена на дизельное топливо в Литве снизилась с 1,44 евро/л до 1,42 евро/л и остается ниже средней цены на дизельное топливо в Польше, где она составляет 1,43 евро/л, сообщает Литовское агентство энергетики (ЛАЭ).

Две недели назад впервые с осени 2021 года средняя цена на дизтопливо в нашей стране упала ниже средней цены в Польше.

Согласно последним данным ЛАЭ, 17-24 апреля средние цены на дизтопливо снизились во всех государствах региона Балтийского моря – с 0,8 проц. (в Латвии) до 2,9 проц. (в Германии), за исключением Эстонии, где цена на дизтопливо не изменилась.

Средние цены на бензин в Литве, Польше и Германии снизились с 0,5 проц. (в Польше) до 2 проц. (в Германии). Цены на бензин в Латвии и Эстонии выросли соответственно на 1,1 проц. и на 4,6 проц.

Средняя цена на бензин в Литве составляет 1,552 евро/л и остается выше средней цены на дизтопливо (1,422 евро/л).

В настоящее время средние цены на бензин на 3,7-19,7 проц. или на 0,07-0,40 евро/л ниже, чем цены 12 месяцев назад во всех сравниваемых странах за исключением Польши, где средняя цена на бензин выросла на 4,8 проц. (на 0,07 евро/л). Наибольшее снижение цены на топливо за этот период отмечено в Германии – бензин подешевел на 9,2 проц., дизтопливо – на 19,7 проц.

Средняя цена на дизтопливо в нашей стране на 17,6 проц. или 0,3 евро/л ниже, чем 12 месяцев назад.

В то же период в прошлом году дизтопливо стоило в среднем 1,73 евро/л. Средняя цена на бензин сейчас на 7,2 проц. или 0,12 евро/л ниже, чем год назад. Для сравнения, 25 апреля прошлого года бензин в Литве стоил в среднем 1,67 евро/л.

Оптовая цена на бензин с 1 по 26 апреля снизилась на 0,055 евро/л, на дизтопливо – на 0,063 евро/л.

Нефть марки Brent в среднем стоила 84,3 доллара США за баррель (на 3,1 проц. меньше по сравнению с предыдущей средней ценой за 7 дней). Средняя цена на нефть марки Urals составила 64,5 долл. США/барр. (на 3,9 проц. ниже средней цены за предыдущие 7 дней).

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