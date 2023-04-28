Почти 2000 евро за жилье в Каунасе во время матча Евролиги: предприниматели объяснили цены

В Каунасе 19–21 мая состоится четвертьфинал Евролиги. К этому подготовились и гостиницы - в некоторых за номера в это время цена подскочила до 2000 евро. Владелец шести гостиниц Зигмантас Даргявичюс сказал, что не надо слепо верить таким ценам, это может быть всего лишь маркетинговый трюк. По словам предпринимателя, еще до того как Евролига официально заявила о том, что матч состоится в Каунасе, болельщикам эта информация была известна, они массово бронировали десятки номеров, пока гостиницы не подняли цены.

Несколько сот или почти 2000 евро за ночь в Каунасе 19–21 мая во время матчей Евролиги. Такие цены вызвали волну возмущения в публичном пространстве.

Двое представителей гостиничного бизнеса в Каунасе сказали Delfi, что на финансовый результат крупных игроков рынка это событие особенно не повлияет. Тем более, что сектор сталкивается с серьезными проблемами – из-за войны в Украине, соседства Беларуси и России, в Литву почти не приезжают группы туристов.

"Нам приходится работать 366, а не три дня, мы хотим, чтобы заполненность круглый год была равномерной. Надо удержать людей, платить зарплаты. То, что в гостинице три дня будет больше людей, на месячном показателе особенно не отразится, это всего несколько процентов", – сказал владелец гостиницы Daugirdas Витаутас Густас.

Предприниматель заметил, что перед матчами Евролиги гостиницы изменили свою стратегию.

Eurolygos finalo ketverto varžybų dienomis Kaune ženkliai pakilo apgyvendinimo kainos Foto: DELFI

"Мы хотим, чтобы выходные не делили на одну ночь. Поэтому цены указываем за все три дня чемпионата. Мы не хотим, чтобы повторился сценарий Eurobasket 2011 года, когда после поражения нашей команды, на следующий день гости стали массово покидать гостиницу. Дальнейший ход состязаний их уже не интересовал", – сказал Густас.

В его гостинице свободных мест на время Евролиги уже нет. Однако он надеется открыть до того времени вторую гостиницу. Густас считает, что Евролигой в основном воспользуются небольшие игроки на рынке аренды домов, квартир, апартаментов.

Владелец 6 гостиниц, президент Каунасской торговой, промышленной и ремесленной палаты Даргявичюс сказал, что цены на платформах бронирования жилья не всегда отражают реальность. Их иногда намеренно поднимают до астрономических высот. Тому есть несколько причин, одна – показать, что гостиница еще принимает постояльцев, хотя свободных номеров уже нет. Так делают и тогда, когда не хотят принимать постояльцев.

"Польза будет, но не такая, которая приносит прибыль, ведь это два дня, если повезет – три. Прилетели, пожили и улетели, а гостиница работает весь год. Я это называю глотком свежего воздуха, но не оживлением гостиничного сектора, ведь из-за войны в Украине к нам почти не приезжают группы туристов", – сказал Даргявичюс.

Большим ценам он не склонен придавать особое значение.

"Такие цены значат, что в гостинице уже нет мест. Не хотят закрывать бронирование и повышают цену до такой, которая не по карману", – сказал он.

Однако в Каунасе бывали и другие курьезы. Был случай, когда перед спортивными состязаниями гостиница подняла цену до 5000 евро за ночь, а в день состязаний удвоила цену. Причина проста – владельцы гостиниц не хотели, чтобы покой их постояльцев нарушали спортивные болельщики.

"Некоторые так играют: одни – закрываются, другие указывают нелогичные цены", – сказал Даргявичюс.

Он заметил в интервью Delfi, что не все гостиницы смогут заработать на матчах Евролиги. Оказывается, информация о проведении матчей в Каунас стала известна еще до официального заявления, поэтому болельщики успели забронировать номера до повышения цен.

"Некоторые хитрецы бронировали десятки номеров. Система брони работает так, что клиент всегда прав. Он может отозвать бронь, а не принять клиента гостиница не может", – заметил Даргявичюс.

По его словам, до появления официальной информации в Каунасе массово бронировали жилье итальянцы.

"Они бронировали у нас номера за 60–70 евро в сутки. Поэтому для нас это будут рядовые выходные, только что будет много гостей. Может, выпьют больше пива, но они обычно не пьют в гостинице, будет тепло, значит, будут сидеть в барах", – сказал Даргявичюс.

"Это возможность, которой надо воспользоваться. Если рынок диктует такие условия, то почему бы и не подкорректировать цены, тем более, что едут люди, которые могут себе это позволить", – сказал Delfi каунасец, сдающий в аренду апартаменты.

Он не хотел называть свою фамилию. По его словам, матчи Евролиги - отличная возможность для малого бизнеса.

"В Каунасе ситуация отличается от вильнюсской. У нас бывает намного меньше туристов, и платежеспособность их не та же, что у тех, кто едет в столицу. Иногда проще сдать квартиру студентам-иностранцам, чем ждать, когда ее бронируют на 2-3 дня. Заработать планируем не только мы, но и бары, таксисты. Едут люди, которые склонны тратить деньги, мы должны помочь им в этом", – пошутил предприниматель.

Eurolygos finalo ketverto varžybų dienomis Kaune ženkliai pakilo apgyvendinimo kainos Foto: DELFI

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