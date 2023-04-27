Правительство установило критерии объявления режима ЧП из-за наплыва нелегальных мигрантов

Правительство Литвы 26 апреля установило критерии объявления чрезвычайного положения в стране из-за наплыва нелегальных мигрантов. При этом правовом режиме иностранцы, попавшие в страну нелегально, могут быть развернуты на границе.

Эти критерии включают количество нелегальных мигрантов, пытающихся проникнуть в Литву за сутки, количество свободных мест для размещения, количество поданных ходатайств о предоставлении убежища и т. д.

"Есть достаточные основания полагать, что пересечение государственной границы Литовской Республики в неустановленных местах, в неустановленное время или в неустановленном порядке искусственно организуется, поощряется или разрешается с участием соседних государств и/или их институтов, лиц, действующих с их ведома", - говорится в акте оценки правового акта.

Во вторник парламентарии узаконили политику разворота нелегальных мигрантов, в среду закон был подписан президентом Гитанасом Науседой.

Закон, инициированный Министерством внутренних дел (МВД), предоставляет Службе охраны государственной границы (СОГГ) правовую основу для разворота иностранцев, незаконно пересекающих границу во время чрезвычайных ситуаций или положений. Также предусмотрена возможность временно ограничивать передвижения иностранцев через определенные пограничные пункты пропуска. Однако такие лица смогут ходатайствовать о предоставлении убежища вне зависимости от того, легально они оказались в стране или нет. Но просителя убежища, нелегально пересекшего границу, сотрудники смогут задержать.

Также подчеркивается, что правовыми актами установлены определенные предохранители – например, запретить въезд мигрантов в страну можно будет только после официального решения Правительства, отвечающего рекомендациями Комиссии по национальной безопасности.

Кроме того, закон предусматривает исключения для уязвимых иностранцев, спасающихся от войны, преследований или стремящихся въехать в страну в гуманитарных целях – таких лиц будут допускать в Литву. В то время иностранцам, не имеющим права на въезд, при необходимости будет оказана медицинская или иная гуманитарная помощь.

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