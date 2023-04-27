В Кедайняе горит склад компании Kėdainių sėklos

ru.DELFI.lt

В 15 ч. поступило сообщение о том, что в Кедайняе, на ул. Вильняус, горит склад. На место происшествия выехали пожарные-спасатели, врачи и полиция.