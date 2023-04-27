Чистая прибыль Swedbank в Литве выросла в четыре раза

Swedbank в Литве в первом квартале 2023 г. заработал 99 млн евро чистой прибыли, что на 412,5 проц. больше, чем за аналогичный прошлогодний период, когда чистая прибыль составляла 24 млн. евро, сообщает банк.

Указывается, что наибольшее влияние на рост прибыли оказало увеличение дохода.

В пресс-релизе также говорится, что общий доход Swedbank в Литве в первом квартале 2023 года составил 164 млн евро. Чистый комиссионный доход банка составил 30 млн евро, а чистый процентный доход составил 126 млн евро.

Объемы кредитования Swedbank в Литве выросли на 14 проц. по сравнению с первым кварталом 2022 г. Объемы финансирования населения выросли на 9 проц., а объемы финансирования бизнес-клиентов выросли на 25 проц.

Общий кредитный портфель Swedbank к концу первого квартала 2023 года достиг 7,8 млрд евро (на конец первого квартала 2022 года он составлял 6,8 млрд евро). Общее качество кредитного портфеля Swedbank в Литве остается хорошим.

Объемы депозитов Swedbank увеличились на 10 проц. по сравнению с первом кварталом 2022 года. Рост депозитов фиксировался как в сфере частных клиентов (на 8 проц.), так и в сфере корпоративных клиентов (на 15 проц.). В конце первого квартала 2023 г. общий депозитный портфель Swedbank в Литве составил 14,1 млрд евро (12,8 млрд евро за аналогичный период 2022 года). Коэффициент соотношения кредитов и депозитов к концу первого квартала 2023 г. составил 55 проц.

За первые три месяца 2023 года расходы Swedbank в Литве выросли на 22 проц. по сравнению с тем же периодом 2022 года и составили 42 млн евро. Коэффициент соотношения расходов и доходов составил 25 проц. (53 проц. за аналогичный период 2022 года).

Портфель кредитов с признаками убыточности к концу первого квартала 2023 года составил 40 млн евро и, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, практически не изменился (41 млн евро на конец четвертого квартала 2022 года).

За первый квартал 2023 года Swedbank в Литве начислил 33 млн евро налогов.

В связи с ужесточением требований к банковскому сектору было принято решение не выплачивать дивиденды за 2022 год, а всю прибыль предыдущего года капитализировать и направить на дальнейшее развитие банка.

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