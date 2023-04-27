Уровень абсолютной бедности в Литве в 2022 году немного снизился

Уровень риска бедности в 2022 г. в стране составлял 20,9 проц. и, по сравнению с 2021 годом, увеличился на 0,9 проц. В 2022 г. около 586 тыс. жителей страны жили ниже порога риска бедности, сообщает Государственное агентство данных.

Показатели бедности рассчитываются на основе доходов предыдущего года (для расчета показателей бедности за 2022 г. используются данные о доходах, полученных в 2021 г.).

Эквивалентный располагаемый доход ниже порога риска бедности получали 19,7 проц. жителей города (15,9 проц. – в пяти крупных городах, 26,1 проц. – в остальных городах), в сельской местности – 23,3 проц. Уровень риска бедности в городе по сравнению с 2021 г. вырос на 2,3 процентных пункта (в пяти крупных городах – увеличился на 1,2 п. п., в остальных городах - на 4,3 п. п.), в сельской местности – снизился на 2,1 п. п.

Порог риска бедности в 2022 г. составлял 510 евро в месяц на одного жителя и 1071 евро на семью, состоящую из двух взрослых и двух детей до 14 лет. В связи с увеличением располагаемых доходов жителей порог риска бедности по сравнению с 2021 г. вырос на 5,5 проц.

Самый высокий риск бедности был в возрастной группе 65 лет и старше. В 2022 году он составлял 39,5 проц. и по сравнению с 2021 г. увеличился на 3,6 п. п. Средняя пенсия по старости в период исследования доходов (2021 г.) составляла 413,4 евро – 81,1 проц. порога риска бедности. Средняя пенсия по старости уже несколько лет находится ниже черты бедности, и эта разница за период исследования доходов несколько сократилась.

Уровень риска бедности детей в возрасте до 18 лет по сравнению с предыдущим годом увеличился на 0,6 п. п. и в 2022 составлял 17,8 проц., лиц в возрасте 18-64 лет – увеличился на 0,2 п. п. и составил 15,8 проц.

Работа за минимальную заработную плату не защищала от риска бедности: после вычета подоходного налога и взносов социального страхования из минимальной заработной платы располагаемый доход без учета дохода из других источников был ниже порога риска бедности.

Уровень риска бедности в домохозяйствах с детьми в 2022 г. был таким же, как и в 2021 г. и составлял 15,2 проц. В домохозяйствах без детей уровень риска бедности повысился на 1,4 п. п. и в 2022 составлял 25,8 проц. По составу домохозяйства риску оказаться в бедности наиболее подвержены лица, проживающие в домохозяйствах, состоящих из одного взрослого и детей-иждивенцев (уровень риска бедности – 35,6 проц.), и лица, проживающие одни (43 проц.).

Среди работающих ниже черты бедности находились 7,6 проц., среди безработных – 51 проц., среди пенсионеров по старости – 43,1 проц. Уровень риска бедности среди работающих по сравнению с 2021 г. увеличился на 0,1 п. п., безработных – 0,6 п. п., пенсионеров по старости – 4,3 п. п.

В 2022 г. за чертой абсолютной бедности жили 3,8 проц. жителей Литвы

Уровень абсолютной бедности в стране в 2022 г. составил 3,8 проц., по сравнению с 2021 годом он снизился на 0,1 п. п. В 2022 г. около 107 тыс. жителей страны жили за чертой абсолютной бедности.

В 2022 году черта абсолютной бедности составляла 267 евро в месяц на одного жителя и 561 евро на семью, состоящую из двух взрослых и двух детей в возрасте до 14 лет.

Располагаемый доход ниже абсолютной черты бедности имели 3,3 проц. жителей города (2,6 проц. – в пяти крупных городах, 4,4 проц. – в остальных городах), в сельской местности – 4,9 проц.

Уровень абсолютной бедности лиц трудоспособного возраста был выше, чем среди детей до 18 лет или лиц пенсионного возраста. В 2022 году он составил 4,3 проц. и по сравнению с 2021 годом снизился на 0,2 п. п.

Уровень абсолютной бедности в домохозяйствах с детьми в 2022 г. составил 2,6 проц. и по сравнению с 2021 годом снизился на 0,9 п. п. В домохозяйствах без детей уровень абсолютной бедности за год увеличился на 0,6 п. п. и в 2022 г. составил 4,8 проц. По составу домохозяйства в условиях абсолютной бедности чаще всего находились лица, проживающие одни (8,1 проц.), и лица, проживающие в домохозяйствах, состоящих из одного взрослого и детей-иждивенцев (уровень абсолютной бедности – 6,7 проц.).

За чертой абсолютной бедности находились 1,1 проц. работающих, 24,2 проц. безработных и 3,8 проц. пенсионеров по старости. Уровень абсолютной бедности работающих по сравнению с 2021 г. увеличился на 0,1 п. п., пенсионеров по старости - 1,6 п. п., а безработных – уменьшился на 0,1 п. п.

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