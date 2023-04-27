В Литве со сбоями работает система приема заявок на компенсацию расходов на отопление

Из-за роста потока людей, подающих заявки на компенсацию расходов на отопление, со сбоями работает система SPIS, сообщает Соцмин. Возможно, количество пользователей увеличилось, поскольку эта неделя - последняя неделя подачи заявок на компенсации за сезон 2022–2023 гг.

С учетом сложившейся ситуации Соцмин призывает жителей подавать заявки по эл. почте или приносить их в муниципалитет:

заполненную и подписанную форму (по почте или электронной почте) формы SP4- SP4(A) (их надо вложить, пристегнуть) выслать на эл. почту или через систему https://epristatymas.lt/;

привезти в Центр обслуживания клиентов в муниципалитет.

"Важно! С 1 мая можно будет претендовать только на компенсацию за два последних месяца, т.е. с 1 марта 2023 г., а если обращаться с 1 июля - то только за период с 1 апреля до конца отопительного сезона.

Жителей об этом информируют и в системе SPIS и при консультациях через эл. п. klausk@spis.lt, по номеру (8 5) 2664201. Приносим извинения за доставленные неудобства", – сказано в сообщении.

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