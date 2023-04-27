Банк SEB за первый квартал заработал 75 млн евро чистой прибыли

За первый квартал 2023 года действующий в Литве банк SEB, вместе с другими компаниями SEB, работающими в стране, пополнил государственный бюджет Литвы различными налогами на сумму 23 млн евро, заработал 75,6 млн евро неаудированной чистой прибыли, сообщается в пресс-релизе.

По мере роста депозитного портфеля банк повышал процентные ставки по депозитам в два раза чаще, чем ЕЦБ. Депозитный портфель банка на конец марта составил 10,9 млрд евро (в прошлом году по данным на 31 марта он составлял 9,7 млрд евро). Несмотря на то, что банк начал выплачивать проценты по депозитам с октября прошлого года, до настоящего времени хранящиеся в банке средства населения не достигли того уровня, который был в условиях положительных процентных ставок, когда примерно половина средств населения хранилась в виде депозитов.

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"Первый квартал 2023 года для литовской экономики был стабильным. Сложнее обстояли дела в промышленности, на которой негативно сказалось сокращение производственных заказов. Инвестиции крупных компаний по-прежнему сдерживаются опасениями за состояние экспортных рынков и войной в Украине. Предчувствуя экономический спад, компании берут кредиты на более короткие сроки, не торопятся с реализацией своих инвестиционных проектов, откладывают средства и готовятся к возможным экономическим потрясениям в будущем. Поэтому депозиты юридических лиц в банке стремительно растут – на конец марта портфель корпоративных депозитов был на 25 проц. больше, чем за аналогичный период 2022 года", – говорится в пресс-релизе.

"Депозитный портфель в нашем банке продолжает расти. С возвращением к циклу положительных процентных ставок, когда ЕЦБ повышает базовые ставки, мы тоже делимся ими с нашими клиентами: процентные ставки по срочным депозитам с октября мы повышали 8 раз, мы первыми начали платить по накопительным депозитам, и вообще в настоящее время наша процентная ставка по депозитам является одной из самых высоких на банковском рынке. Также мы заметили, что за семь лет отрицательных процентных ставок жители и компании отвыкли хранить средства в виде депозитов, поэтому призываем наших клиентов накапливать финансовую подушку и быть готовыми к возможным жизненным сюрпризам или замедлению экономического роста в будущем", — говорит в пресс-релизе руководитель банка SEB Соната Гутаускайте-Бубнелене.

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