Меняется время работы некоторых магазинов Maxima

С 1 мая 2023 года меняется время работы некоторых магазинов сети Maxima - они переходят на летний график работы. В этом году 54 магазина сети в теплое время года будут работать дольше.

"Мы заметили, что, когда становится тепло и светло, клиенты начинают позже приходить в магазин. Ритм жизни большинства людей меняется – летом люди больше времени проводят на улице, на природе, поэтому они приходят в магазин позже - после работы или занятий. Мы учитываем потребности клиентов, некоторые наши магазины в летнее время работают дольше", – сказала представитель Maxima Люсана Кривоне.

В теплое время года часть магазинов формата X будет работать до 22 ч.(среди них будут и те, которые закрываются раньше), а XX - до 22 или 23 ч.(среди них будут и те, которые закрываются раньше). Дольше всего, до 24 ч. будет работать магазин Maxima XXX, в Вильнюсе, на ул. Миндауго, 11, и Maxima XX в Каунасе, на ул. Йонавос, 60.

В таблице можно увидеть время работы каких магазинов изменится.

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