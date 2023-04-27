Министр: украинское зерно не вызовет проблем в Литве

Министр сельского хозяйства Кястутис Навицкас уверяет, что украинское зерно, которое отправляется в Литву, по причине низкой цены не исказит рынок и не вызовет проблем. По его словам, продукция идет транзитом – не в Литву, а напрямую в Клайпедский порт, и для того, чтобы зерно дошло до порта, существуют согласованные механизмы и предохранители.

"(Украинское зерно в Литве) проблем не вызовет по нескольким причинам. Одна из основных причин того, о чем мы говорим, и весь пакет помощи заключается в том, что это не транзит в Литву, а транзит через Литву в Клайпедский порт", - в четверг сказал в интервью Žinių radijas Навицкас.

"Все механизмы, которые министр иностранных дел предлагал на двусторонних встречах, он говорит именно об этом – и предохранители, и документы, и то, как мы обеспечиваем, чтобы груз дошел до Клайпедского морского порта", - отметил он.

Политик также подчеркнул, что в Литве сложилась печальная ситуация с железнодорожной инфраструктурой, поэтому у нас нет возможности перевозить большие объемы зерна.

"Что действительно печально, так это наша бедная железнодорожная инфраструктура. И при большом желании, сегодня мы не можем перевозить большие объемы", - сказал министр.

Напомним, что в настоящее время в странах Европы хранится большое количество украинского зерна, которое дешевле, чем выращенное в Европейском союзе (ЕС). Из-за проблем с логистикой зерно не удается транспортировать в страны, которые его купят. В результате снизились цены на местную продукцию, и ​​возможности местных фермеров продавать свою продукцию.

В результате в ряде европейских стран фермеры потребовали введения таможенных пошлин. Однако ЕС продлил беспошлинный ввоз украинского зерна до июня 2024 года.

Импорт украинского зерна прекратили Словакия, Венгрия и Болгария, это сделала и Польша, но в итоге Украине и Польше удалось договориться о возобновлении транзита зерна.

Наконец, после того как появились жалобы по поводу импорта зерна из Украины, председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен предложила выделить дополнительно 100 млн. в качестве поддержки для фермеров Европейского союза (ЕС).

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