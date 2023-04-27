Премьер Литвы: надеюсь, что в результате дискуссий ЕС найдет консенсус по санкциям в отношении "Росатома"

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните надеется, что после продолжительных дискуссий в Европейском союзе (ЕС) появится политическая воля для введения санкций в отношении государственной российской компании атомной энергетики "Росатом". Однако, признает премьер-министр, несколько стран ЕС тормозят этот процесс.

"Мы предложили, я думаю, достаточно логичную стратегию постепенного введения этих санкций. Это означает начать с определенных действий, чтобы оценить обстоятельства, которые болезненны для некоторых государств-членов", - сказала журналистам в четверг Шимоните.

Премьер-министр также отмечает, что несколько стран ЕС блокируют введение европейских санкций в отношении "Росатома".

"Потому что сейчас как будто немного изменилась позиция других крупных государств или, по крайней мере, они громко обозначаются как негативные по отношению к "Росатому", но поскольку есть несколько государств, которые серьезно это блокируют, пробиться через эти блоки в ЕС иногда бывает достаточно сложно", - сказала она, отметив, что санкции в отношении этой российской компании обсуждают уже около года.

После вторжения России в Украину ЕС уже принял 10 пакетов санкций в отношении России, которые включают многочисленные торговые ограничения и другие меры.

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