Решение парламента: независимые поставщики смогут снижать тарифы на электричество в одностороннем порядке

27 апреля парламент Литвы принял окончательное решение и разрешил независимым поставщикам снижать тарифы на электричество бытовым потребителям в одностороннем порядке.

За такие поправки к закону проголосовали 122 депутатов, один был против, воздержавшихся не было.

О таких действиях поставщик будет информировать клиентов письменно или с помощью электронных уведомлений.

"Благодаря этому клиентам не надо предпринимать дополнительные действия для снижения цен на электричество, а независимым поставщикам потребуется меньше административных и финансовых ресурсов на смену договоров", − сказано в пояснении к проекту.

Инициатор поправок - председатель Комитета экономики Казис Старкявичюс. По его словам, не все клиенты слышат призывы компаний снизить тарифы на поставку электричества.

В соответствии с поправками, независимый поставщик вместе со счетом перешлет клиенту данные о минимальной цене на электричество по выбранному плану.

Кроме того, всех независимых поставщиков обяжут предлагать планы с фиксированными ценами на 12 или 24 месяца. Наряду с этими планами могут быть и другие планы с фиксированными ценами.

Сейчас правительство компенсирует часть цены на электричество до 1 июля, потом клиенты ощутят скачок цен. Сообщается, что 500 000 клиентов могут поменять договоры на более низкие цены, но ничего не делают.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!