На магистрали Вильнюс-Каунас перевернулся микроавтобус с осужденными водитель был без прав

27 апреля утром на магистрали А1 перевернулся микроавтобус, по этой причине на дороге в сторону Каунаса образовались заторы.

"На магистрали в сторону Каунаса, за Румшишкес, образуются заторы. Дай Бог, чтобы все были здоровы. Берегите себя…", – сообщили читатели группы Kas vyksta Kaune в 07.43 ч.

У полиции пока информации об инциденте немного. По предварительным данным, в ДТП участвовало одно транспортное средство.

"Получено сообщение о том, что на магистрали перевернулся микроавтобус белого цвета", – сообщалось сначала.

Позже Каунасская полиция информировала Delfi, что водитель (1995 г.р.) микроавтобуса, обгоняя тягач, не справился с управлением, и произошло ДТП.

По предварительным данным, в ДТП пострадали три пассажира – мужчины 1987, 1981 и 1980 г.р. По данным полиции, травмы несерьезные.

Из-за ДТП на магистрали свободна лишь одна полоса, поэтому образовались заторы.

Выяснилось, что микроавтобусом управлял молодой человек, у которого нет водительских прав. Мало того, все 4 мужчин оказались осужденными из Правенишкской тюрьмы. Сообщается, что они ехали на работу.

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