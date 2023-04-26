В Вильнюсе произошло лобовое столкновение двух автомобилей

В 21.24 ч. на окраине Вильнюса столкнулись два автомобиля Audi.

По данным Вильнюсской полиции, ДТП произошло на Неменчинском шоссе, между Карачюнай и ул. Кайрену. Из-за ДТП дорога была закрыта.

Очевидцы сообщали, что ан месте происшествия есть скорая. Однако пожарные-спасатели сообщили, что никто не пострадал.

Кроме того, в среду вечером в Вильнюсе на ул. Наугардуко пострадал мотоциклист. По предварительным данным, его сбил автомобиль BMW, после удара мотоцикл врезался в другую машину. 40-летний мотоциклист получил травму спины и был доставлен в больницу.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!