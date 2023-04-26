По данным Вильнюсской полиции, ДТП произошло на Неменчинском шоссе, между Карачюнай и ул. Кайрену. Из-за ДТП дорога была закрыта.
Очевидцы сообщали, что ан месте происшествия есть скорая. Однако пожарные-спасатели сообщили, что никто не пострадал.
Кроме того, в среду вечером в Вильнюсе на ул. Наугардуко пострадал мотоциклист. По предварительным данным, его сбил автомобиль BMW, после удара мотоцикл врезался в другую машину. 40-летний мотоциклист получил травму спины и был доставлен в больницу.
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