Служба занятости: рынок труда Восточной Европы остается устойчивым к кризисам

Служба занятости сообщает, что ситуация с занятостью и безработицей в Европе улучшается. Барометр европейского рынка труда в апреле вырос в четвертый раз подряд (+0,3). В настоящее время он составляет 102 пункта и на два пункта превышает нейтральный рубеж, говорится в сообщении.

Сообщается, что в этом месяце ситуация в Восточной Европе улучшалась быстрее всего. Барометр рынка труда Литвы в апреле достиг 103,8. По сравнению с предыдущим месяцем он был выше на 1,8 пункта.

Составляющие опережающего индикатора на рынке труда Европейской сети государственных служб занятости и Института исследований рынка труда (IAB) также показывают хорошие сигналы, говорится в сообщении. Компонент занятости в апреле увеличился на 0,3 пункта и достиг 103,4, а компонент безработицы увеличился на 0,2 пункта (до 100,5). Эти данные показывают, что возможности трудоустройства остаются высокими. Кроме того, сохраняется высокая вероятность того, что безработица снизится, утверждает Служба занятости.

"Хотя перспективы рынка труда в Европе пока не так хороши, как год назад, положительных признаков после энергетического кризиса стало значительно больше", - сказал руководитель Отдела прогнозирования IAB Энцо Вебер.

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