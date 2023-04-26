Планируется восстановить сообщение поездов между Вильнюсом и Ригой

LTG Link и латвийская компания Pasazieru Vilcienvs обсуждают возможность возобновления сообщения между Вильнюсом и Ригой. Глава компании LTG Link надеется, что поезда начнут курсировать до 2024 года.

"На самолете из Вильнюса в Ригу можно добраться за 4 часа. Это вся поездка целиком - от Старого города. (…) Моя цель на сегодняшний день – связать это города, поездка займет те же 4 часа. Только такая поездка оставляет меньше эмиссии CO2, удобнее и дешевле. Удастся ли нам сделать это до 2024 года? Я верю в это", – писал в LinkedIn Линас Блаужис, глава LTG Link.

Информацию о переговорах подтвердила пресс-секретарь АО "Литовские железные дороги" Котрина Дзикарайте.

"Сейчас компания LTG Link и латвийский перевозчик Pasazieru Vilcienvs консультируется по вопросу возобновления сообщения между столицами Литвы и Латвии. На прошлой неделе главы компании встретились в Риге, чтобы обсудить вопросы, связанные с маршрутом", – сказала Дзикарайте.

Компании ждет долгий путь консультаций и встреч. Им надо обсудить не только возобновление сообщения, но и пойти на компромиссы с учетом двусторонних ожиданий и желаний пассажиров. LTG Link хочет связать Вильнюс и Ригу еще до окончания строительства Rail Baltica.

Напомним, что в конце 2022 года было возобновлено железнодорожное сообщение между Вильнюсом и Варшавой.

В 2026 году планируется связать столицы Польши, Литвы, Латвии и Эстонии европейской ж/д Rail Baltica.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!