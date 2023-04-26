Министр: можно порадоваться - на компенсацию расходов на электроэнергию уйдет гораздо меньше средств

Поскольку в первом полугодии цены на электроэнергию и газ были гораздо ниже предполагавшихся, на компенсацию расходов на электроэнергию государство потратит в четыре раза меньше средств, чем планировалось, заявил министр энергетики Дайнюс Крейвис. По его словам, на 40 проц. сократятся и затраты на компенсацию расходов на газ.

"Планировалось, что на компенсацию в первом полугодии уйдет около 260 млн евро. Можно порадоваться, что по предварительным подсчетам на компенсации потребуется в четыре раза меньше средств – всего около 65 млн евро", – сказал Д. Крейвис во вторник во время правительственного часа в Сейме.

По словам министра, в этом полугодии не потребуются компенсации за общественные поставки, для которых электроэнергия закупается на бирже, однако компенсации продолжают выплачиваться независимым поставщикам, поскольку те закупали поставляемую потребителям электроэнергию по разным ценам.

По словам министра, во втором полугодии 2023 г., согласно сегодняшним прогнозам, компенсации не потребуются. Конкретные решения должны быть приняты в мае, уверяет Д. Крейвис.

Он сообщил парламентариям о том, что разрабатываются два сценария, по которым будет оцениваться необходимость компенсации. По оптимистичному плану цены на электроэнергию будут колебаться в районе 60-80 евро/МВтч, по пессимистическому – 120-150 евро/МВтч.

"Это означает, что во втором полугодии государству не придется вмешиваться в цены на электроэнергию. Но Правительство всегда готово помочь людям, если возникнет такая необходимость. В конце мая эта динамика будет намного яснее", – сказал министр.

По словам министра, средняя рыночная цена на электроэнергию в марте составила 89 евро/МВтч и стала самой низкой с августа 2021 года. Снижение цены объясняется увеличением выработки на гидроэлектростанциях, ветровой и солнечной энергии в регионе, а также вводом в эксплуатацию атомной электростанции Олкилуото в Финляндии.

При этом, по прогнозам Министерства, на компенсацию цены на газ потребуется 80 млн евро, что тоже меньше, чем планировалось ранее.

"Запланировано 130 млн евро, по предварительным оценкам потребуется на 40 проц. меньше", – подчеркнул Д. Крейвис.

Он отметил, что жителям еще могут понадобиться компенсации за газ. Финансировать их планируется за счет средств, сэкономленных в первом квартале года.

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