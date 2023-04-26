Эфир Delfi c Федором Крашенинниковым и Валерием Ковалевским: россияне и белорусы за границей - уроки

Сейм Литвы отклонил президентское вето на закон о национальных санкциях против граждан России и Беларуси. Напомним, что президент Литвы Гитанас Науседа рекомендовал парламентариям придерживаться единой позиции по поводу ограничений для граждан обеих стран. Однако белорусским демократическим силами удалось добиться более мягких условий для своих соотечественников. Национальная община вновь показала пример здоровой и результативной консолидации.

Казалось бы, фундаментально положение оппозиционных россиян мало отличается от положения оппозиционных белорусов: есть свои диверсанты, политзаключенные, добровольцы, воюющие за Украину. Однако самопрезентация российских оппозиционеров во многом уступает белорусам: российские эмигрантские структуры имеют неоднородную повестку, а также часто становятся объектом критики. В частности из-за конкуренции за ресурсы и куда большее внимание к благополучию кремлевских олигархов, а не к эмигрировавшим соотечественникам.

Чему россияне могли бы научиться у белорусов? Как адекватно взаимодействовать с европейскими, в частности, с литовскими властями? Готовы ли литовские чиновники идти на контекст с демократическими силами? Поговорим об этом с нашими экспертами в передаче “Раз в неделю” с Екатериной Орловой. В студии политолог Федор Крашенинников (https://youtube.com/@FedorKrasheninnikov) и представитель Объединенного переходного кабинета Валерий Ковалевский.

Начало трансляции в 13.00

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