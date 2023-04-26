Женщина оставила автомобиль в автосервисе для починки, однако вместо ремонта машина побывала в ДТП

Производители автомобилей стараются предложить клиентом как можно более широкий спектр услуг или более длительный гарантийный срок, однако каунасцы столкнулись с тем, что после технического обслуживания, пришлось нанимать адвоката, а сейчас дело передано в суд.

С порталом Delfi своей историей поделилась Агнешка из Каунаса. История началась 2 января 2023 года, когда она оставила в автосервисе свой автомобиль Toyota Corolla, приобретенный 1,5 года назад.

Она сказала, что на техобслуживании машина побывала до этого, но потом появились какие-то проблемы с тормозами, поэтому было решено показать машину мастеру.

Были подписаны документы, машину оставили в автосервисе. Но на третий день поступило сообщение о том, что находившаяся в автосервисе машина была побита. "Представители сервиса сказали, что после испытаний на площадке проблему выявить не удалось, поэтому мастер выехал на дорогу, а во время проверки машина столкнулась с косулей", – рассказала собеседница.

Apgadinta Toyota Corolla Foto: Asmeninins albumas

"Мы отказались забирать поврежденную машину. Мы хотели, чтобы они выкупили этот автомобиль по рыночной цене и предложили в обмен новый, мы заплатили бы разницу. Нам пришлось обратиться к адвокату. Сначала речь шла о выкупе машины за 28 000 евро, поскольку независимый эксперт оценил машину в 28 600 евро. Представители автосервиса Autotoja сначала нам предложили 23 000, потом 25 000 евро", – рассказала Агнешка.

По ее словам, мастер, который попал на их автомобиле в ДТП сначала вызвал полицию, но потом перезвонил и сказал, что полиция не нужна - косуля убежала, претензий ни к кому нет.

"Поэтому нет никакой информации о тормозном пути, о месте, где произошло ДТП, вообще никакой информации о ДТП. Позже выяснилось, что повреждение серьезнее, чем нам сообщили сначала, нам говорили, что поврежден только бампер", – рассказала Агнешка.

По ее словам, при передаче машины был подписан договор, на словах представители сервиса сказали, что за пределы стоянки машина выезжать не будет, но в договоре маленькими буквами были сказано, что машину могут испытывать и за пределами автосервиса.

По словам Агнешки, уже после того как они наняли адвоката, компания Autotoja провела оценку их имущества, посчитала ущерб и указала, что машина после участия в ДТП подешевела на 620 евро, было указано, что ремонт потребует около 5000 евро, поэтому владельцев попросили указать номер счета, на который страховщики переведут эти деньги.

Сообщалось, что на неограниченное время семье Агнешки предоставляют другой автомобиль. Однако, по словам женщины, им машину оформили как арендуемую, только что не надо было платить за аренду. Когда выяснилось, что договориться с компанией не удается, женщина вернула этот автомобиль, поскольку были опасения, что потом у них могут потребовать плату за аренду (30 евро в сутки), поскольку один раз уже представители компании данное на словах обещание не сдержали.

Apgadinta Toyota Corolla Foto: Asmeninins albumas

"Нам постоянно говорили, что ничего страшного не случилось. что они могут разбить машину, потом починить и вернуть хозяину", – сказала женщина.

Адвокат Autotoja ответил на вопросы Delfi. В ответе сказано, что женщина, сдавая автомобиль в автосервис, дала согласие на испытание машины на дороге за пределами мастерской. Поскольку в ходе диагностики мастер не обнаружил никаких проблем с тормозами, было решено проверить машину на дороге. Во время испытания произошло ДТП - на дорогу неожиданно выбежала косуля.

Адвокат сказал, что о ДТП мастер сообщил в полицию и Департамент охраны природы, но из-за того, что виновных в ДТП не было, полиция не стала расследовать обстоятельства ДТП. Адвокат указал, что в тот же день о ДТП был информирован владелец авто, ему был предоставлен другой автомобиль, который потом вернули безо всяких объяснений.

Адвокат указал, что АО Lietuvos draudimas обязалось возместить нанесенный ущерб.

На вопрос, почему компания отказалась от выкупа машины по рыночной цене, адвокат указал, что 8 января Autotoja получила информацию, что хозяин машины отказывается от дальнейшего использования поврежденного в ДТП автомобиля и требует письменно предоставить всю информацию о ДТП и о том, кто управлял автомобилем в момент ДТП.

Владелец потребовал представить другой способ возмещения ущерба.

25 января продолжили переговоры между ЗАО Autotoja и владельцами авто. Владелец требовал, чтобы Autotoja вылкупила машину за 28 630 евро, компания с этим не согласилась и предложила за машину 25 000 евро плюс условия для покупки нового аналогичного автомобиля с возможностью заплатить разницу. Владелец авто это предложение отверг.

Чтобы быстрее разрешить спор, компания обратилась к оценщикам и установила нанесенный ущерб и степень износа в результате ДТП. Владельца авто попросили указать счет, на который можно перевести деньги за ущерб.

О ситуации, по данным адвоката, информирована и компании Toyota Motor Europe, Toyota Baltics AS. Обе они не установили в действиях ЗАО Autotoja никакого злого умысла и призвали быстрее решить вопрос возмещения ущерба.

Агнешка информировала Delfi, что после переписки адвокатов все же к консенсусу прийти не удалось, поэтому документы переданы в суд.

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