Первым донором банка крови Dr.VET стала собака по кличке Персиладас.
Хозяин пса Ярославас порадовался, что он со своим питомцем мог участвовать в такой благородной миссии.
"Члены моей семьи и сами жертвуют кровь, поэтому рады, что в этом может участвовать наш питомец. Я немного переживал, чувствовал беспокойство, но понимаю, что это благородная цель", – сказал Ярославас (у него две собаки - Персиладас и Грелка).
Он не сомневается, что владельцы собак и кошек должны думать не только о своем питомце, но и о других животных, борющихся за жизнь.
"Не надо бояться, надо действовать. Процедура нестрашная, бояться нечего, надо оценить возможность оказания помощи другим", – сказал Ярославас.
По его словам, после участия в донорстве его собака чувствует себя хорошо.
Глава ЛВБ Кристина Раулинайте сказала, что переливание крови животным в Литве делают больше 30 лет, но банка крови до сих пор не было, поэтому не всех нуждающихся в помощи животных удается спасти.
"Каждый раз, когда требовалось делать переливание крови, приходилось долго искать донора, это отнимало немало времени", - рассказала она.
Каким критериям должны отвечать животные-доноры
1. Животное должно быть клинически здоровым;
2. Собака должна весить не меньше 25 кг, в случае с кошками этот критерий неважен;
3. Возраст животного 1–8 лет;
4. Животное должно быть привиты, ему должны регулярно давать лекарства от глистов, у него не должно быть блох;
5. Животному не делали переливания крови;
6. Животное должно быть нормального темперамента;
7. Оно должно спокойно лежать 5–10 минут.
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