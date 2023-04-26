До конца недели вильнюсцы еще могут обратиться за компенсацией расходов на отопление

Воскресенье (30 апреля) — последний день подачи заявления о компенсации расходов на оплату отопления за отопительный сезон 2022–2023 гг., за период с 1 октября 2022 года, напоминает Вильнюсское городское самоуправление.

После определения права на компенсацию будет произведен индивидуальный расчет компенсации с учетом доходов жильцов, которые задекларировали свое место жительства в данном жилье, и расходов на отопление. Компенсируется часть расходов на отопление жилья по нормативной площади жилья, превышающая 10 проц. от разницы между среднемесячным доходом всех жильцов, проживающих совместно, или одного жильца, если он проживает один, и 314 евро на каждого совместного жильца или 471 евро на жильца, если он проживает один.

С помощью калькулятора компенсации расходов на отопление жилья можно самостоятельно рассчитать возможный размер компенсации при наличии права на компенсацию.

Заявление о компенсации расходов на отопление жилья можно подать одним из следующих способов: в электронном виде через информационную систему Социальной поддержки семьи на www.spis.lt; позвонив в Отдел социальных выплат по телефону 8 700 35545 и следуя инструкциям аудио менеджера (услуга доступна круглосуточно в любой день недели. Важно, чтобы это было не первое обращение человека за какими-либо социальными выплатами и его данные уже имелись в перечне получателей пособий): позвонив в Отдел социальных выплат в рабочее время, подать заявление в процессе общения с консультантом; отправив заполненное и подписанное квалифицированной подписью заявление по почте на адрес ул. Кауно 3, LT-01314 Вильнюс, по электронной почте sis@vilnius.lt или по электронной почте https://epristatymas.lt/; по прибытии в Самоуправление в Центр обслуживания клиентов на пр. Конституциес 3 (1 этаж).

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